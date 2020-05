Dia das Mães: shoppings montam operações de delivery e drive-thru

Delivery e drive-thru são duas das grandes alternativas encontradas por comerciantes para manter seus negócios abertos durante a pandemia. Com o isolamento social, as entregas em casa estão em alta. E seis dos maiores shoppings da cidade vão entrar nessa moda para alavancar as vendas no Dia das Mães (10/5).

Os shoppings da Bahia, Itaigara, Barra, Salvador e Salvador Norte montaram um esquema que funciona assim: o cliente faz o pedido na loja que deseja em um site criado pelos estabelecimentos, marca um horário e retira o produto no estacionamento do centro de compras, no esquema de drive-thru, ou seja, nenhum consumidor desce do carro.

O drive-thru do Shopping começou ontem. O Mall oferece três pontos de entrega no estacionamento E1, situado em frente à entrada principal do estabelecimento.

A novidade agradou ao analista de sistemas Marco Venício. Nascido em Salvador, ele se mudou para Recife no início deste ano e pela primeira vez passará o Dia das Mães longe da mamãe, dona Scheila. Ao saber da possibilidade do drive-thru, Marco montou uma megaoperação para dar um celular de presente. Encontrou o preço ideal, definiu a loja e avisou ao pai, Jorge Antônio, para fazer a retirada.

"No cenário normal eu iria para Salvador passar o fim de semana com ela. Fico tranquilo porque sei que não ir é a opção mais segura para ela, mas ao mesmo tempo fico bem preocupado sobre como ela vai lidar com esse primeiro Dia das Mães em que não estou em casa e ela não vai me ver presencialmente", conta Marco, que pediu para preservar seu nome verdadeiro para não estragar a surpresa

Facilidade

Barra, Salvador e Salvador Norte começam a operar o modelo hoje. Gerente de marketing do Shopping Barra, Karina Britto afirma que o centro comercial buscou alternativas para manter as vendas desde o início das medidas de isolamento social.

"Esta ação (do Dia das Mães) tem dois grandes objetivos: preservar a saúde e o bem-estar de lojistas, colaboradores e clientes, em conformidade com os decretos dos poderes públicos, e disponibilizar uma facilidade para que as pessoas tenham acesso aos bens e serviços oferecidos pelo Shopping Barra com conforto e segurança", disse.

O coordenador regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) , Edson Piaggio, afirmou que a adoção de drive-thrus pelos shoppings ainda é embrionária em todo o país, que conta com 511 estabelecimentos dessa natureza, sendo 21 deles na Bahia.

"Numa situação dessas, você tem que buscar alternativas. Já estavam liberados os deliveries e os drive-thrus. É uma experiência nova, que começou a operar no último final de semana, e ganha adesão na medida que os dias passam. O lojista aprende aos poucos como lidar, as questões logísticas e etc., assim como consumidor", declarou, afirmando ainda não ter uma previsão sobre quanto os shoppings baianos irão arrecadar nesse Dia das Mães.

O caráter experimental da ideia não é escondido por nenhum dos estabelecimentos, que procuram uma maneira de aquecer as vendas mesmo com os decretos que impõem o fechamento dos centros comerciais. Superintendente do Shopping Itaigara, André Podhorodeski diz que vai avaliar os resultados da iniciativa e, a depender do que os números apontarem, poderá mantê-la funcionando de segunda a sábado após o Dia das Mães.

Foto: Divulgação

Como comprar

1. Shopping da Bahia

Desde o dia 29 de abril, o site do shopping tem uma página com a indicação de todas as marcas presentes no empreendimento e que têm canais de venda online, direcionando o cliente diretamente para as modalidades de e-commerce, WhatsApp e drive-thru.

Neste último caso, o consumidor poderá fazer a compra online e a retirada do produto será realizada no Drive SDB, localizado no estacionamento I1, atrás do Edifício Capemi, das 10 às 18h a partir do dia 02/05 (sábado), com entrega agendada no formato drive thru.

2. Salvador e Salvador Norte

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping iniciam nesta terça (5), os serviços de drive-thru e delivery. Os empreendimentos criaram pontos nos estacionamentos para realizar as entregas do drive e as listas de lojas estarão disponíveis nos sites do Salvador Shopping e Salvador Norte.

O cliente não precisará sair do carro: um funcionário da loja vai até ele. Os profissionais estarão usando máscaras e luvas, além de realizar a higienização do item adquirido. Nas duas modalidades, o consumidor deverá realizar a compra online na sua loja favorita.

No drive, a retirada do produto será nos pontos de drive-thru, enquanto que no delivery o produto chega em casa. O funcionamento do drive é de segunda a sábado (10h às 18h) e domingo (12h às 18h). Já para o delivery, cada loja definirá seus horários.

3. Shopping Itaigara

O Itaigara disponibilizará em seu site e redes sociais a relação das lojas participantes e os canais de vendas – sites, aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outros. A partir da segunda-feira, dia 4, o serviço de entrega funcionará das 10h às 18h no estacionamento em frente ao shopping (E1).

4. Shopping Barra

A partir da terça-feira (5), o cliente pode fazer suas compras. Nos canais digitais do Barra (site e redes sociais), os consumidores poderão conferir as marcas do Shopping Barra que disponibilizam o serviço. Ao clicar no ícone da loja, o cliente será direcionado para o site (e-commerce) ou contato de WhatsApp da loja escolhida, no qual fará a compra on-line do produto (escolha dos itens e pagamento). Em seguida, o cliente irá ao shopping em dia, horário agendado com o vendedor para fazer a retirada da mercadoria. A retirada será um espaço disponibilizado no estacionamento G1, que funcionará das 9h às 18h, de terça a domingo. Clique aqui para ir até o site.

* Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco