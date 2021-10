Dia de Finados será celebrado com missas em Salvador; veja programação

As pessoas que visitarem os cemitérios localizados na capital baiana no Dia de Finados, 2 de novembro, poderão participar das Missas pelos falecidos, presididas pelos bispos e por padres da Arquidiocese de Salvador. No Cemitério Campo Santo, na Federação, as Celebrações Eucarísticas acontecerão às 7h, às 9h (esta presidida pelo bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho), às 12h30, às 14h e às 15h30 (sendo a última sob a presidência do bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão).

Também haverá Missas nos cemitérios Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto, às 9h30, e Quintas dos Lázaros, na Baixa de Quintas, às 16h, ambas celebradas pelo bispo auxiliar, Dom Dorival Souza Barreto Júnior; e no Jardim da Saudade, em Brotas, às 10h presidida por Dom Marco Eugênio Galrão.

Nas paróquias

Em memória dos fiéis falecidos, nas paróquias e em santuários da Arquidiocese de Salvador serão celebradas Missas. Confira algumas programações:

Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Terreiro de Jesus) – Missa às 9h;

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Stella Maris) – Missas às 7h e às 9h;

Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos) - Missa às 7h30;

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação) – Missa às 19h;

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana) – Missas às 7h30 (Comunidade Nossa Senhora das Dores), às 9h (Matriz) e às 18h30 (comunidades São Francisco e Divina Luz);

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato) – Missas às 6h30 (Comunidade São João Maria Vianney) e às 8h (Matriz);

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Boa Viagem) – Missa às 8h;

Paróquia Menino Jesus de Praga (Largo Guarany, Liberdade) – Missa às 8h;

Paróquia Cristo Libertador, Rei do Universo (Vila Canária) – Missas às 7h (Matriz) e às 9h (Comunidade São José Operário);

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Nazaré) – Missa às 8h;

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga) – Missas às 7h e às 19h (Matriz);

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro) – Missas às 7h30 (Matriz) e às 9h30 (comunidades Sagrado Coração, São Timóteo e São Caetano);

Paróquia Santa Mônica (Cajazeiras) – Missas às 7h (Matriz) e às 9h (comunidades Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Fátima);

Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho) – Missa às 8h;

Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão) – Missas às 7h30 e às 17h (Matriz);

Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guadalupe (Alto do Peru) – Missa às 8h (Comunidade São Nicolau);

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria) – Missas às 7h (Comunidade São José) e às 8h (Matriz);

Paróquia São Francisco de Assis (Boca do Rio) – Missa às 7h (Matriz);

Paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo (Cabula VI) – Missa às 8h (Matriz);

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Lauro de Freitas) – Missas às 7h (Comunidade Bom Pastor), às 7h30 (Comunidade São Mateus) e às 9h (comunidades Fátima e São Pedro). Já na Matriz, às 8h terá início a recitação do Ofício das Almas, seguido da Santa Missa;

Paróquia São Brás (Federação) – Missa às 8h (Matriz);

Paróquia Espírito Santo (Tancredo Neves) – Missas às 8h (comunidades Matriz, Bem-Aventuranças, Santo Estevão, São Jerônimo, São João Batista, Santa Marta, São Martinho de Lima), às 9h30 (comunidades São Filipe, Imaculada Conceição, São José, Bom Pastor, Apresentação do Senhor, Santa Teresinha, Santa Dulce dos Pobres);

Paróquia São Paulo Apóstolo (IAPI) – Missas às 7h (Matriz), às 8h (Comunidade Nossa Senhora da Conceição) e às 9h (Comunidade Santa Mônica e Santo Agostinho).

SERVIÇO

O QUÊ: Missas

ONDE: Paróquias e cemitérios

POR QUÊ: Dia de Finados

QUANDO: 2 de novembro de 2021