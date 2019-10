Dia de São Francisco de Assis terá missas, bênção aos animais e caruru nesta sexta (4)

Essa sexta-feira (4) é dia de celebrar aquele que é padroeiro e protetor dos cachorros, gatos, coelhos e todos os outros animais: São Francisco de Assis. Para fazer uma festa bonita e cheia de orações, pedidos e agradecimentos, os devotos terão uma programação especial completa em Salvador.

Na Arquidiocese de Salvador, das 100 paróquias, três são dedicadas à São Francisco: Alto de Coutos, Saramandaia e Boca do Rio. Em todas elas, haverá uma programação especial.

Saramandaia

No bairro da Saramandaia, a programação será na Paróquia São Francisco de Assis, com tema “Mostra-nos tua face Francisco, queremos ver Cristo através de ti”. As homenagens terão início com uma alvorada, às 6h, seguida das Laudes e café da manhã partilhado.

Às 10h acontecerá a bênção dos animais; às 11h a Missa pelas crianças; às 12h o Momento da Misericórdia; às 15h será a Missa pelos enfermos e idosos; e às 18h30 haverá a oração das Vésperas. A Missa Solene, ponto alto das comemorações, será às 19h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Boca do Rio

Na Boca do Rio, a Paróquia São Francisco de Assis adotou o tema “O amor não é amado”. Para celebrar o dia do padroeiro dos animais, haverá alvorada às 6h; Missas às 7h, 11h e 16h; café comunitário às 8h30; bênção dos animais às 10h; caruru franciscano às 12h; adoração ao Santíssimo Sacramento às 14h30.

A Missa Solene, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, será às 19h30.

Alto de Coutos

Já na Paróquia São Francisco de Assis, em Alto de Coutos, o tema das celebrações desta sexta será “Vem, oh Francisco, reconstruir a Igreja que está em mim!”. O dia terá duas missas: uma às 6h30 (pelos devotos), seguida de um café da manhã partilhado, e outra às 12h (pelos enfermos).

Às 15h haverá a recitação do Terço da Misericórdia e às 17h acontecerá a adoração ao Santíssimo Sacramento. No início da noite, às 18h30, os fiéis rezarão as Vésperas Solene. O ápice dos festejos será a Missa Solene, às 19h.