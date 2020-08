Dia do feirante é celebrado no Brasil; em Salvador, quase metade são mulheres

Quase metade dos cerca de 800 feirantes que trabalham em Salvador são mulheres. O levantamento foi feito pela prefeitura e aponta que elas são 47% dos trabalhadores em feiras e mercados e espaços a céu do município. Nesta terç-feira (25), o dia do feirante é festejado na capial baiana e em todo o Brasil.

A criação da data se deu em virtude da realização da primeira feira livre do Brasil, em 1914, na cidade de São Paulo. Em Salvador, eles dão duro para garantir a presença dos itens essenciais na mesa dos soteropolitanos e na deles próprios, muitas vezes em dupla ou tripla jornada - no aso das mulheres, tambem dividem o trabalho com a responsabilidade de ser mães, donas de casa e fazer bicos.

Garantir a independência financeira, cuidar dos filhos e trabalhar sempre com um sorriso no rosto - para atrair a clientela - são os motivadores de Luzineide Silva, 46 anos, que ganha a vida na feira há três décadas.

“Ser independente é essencial para ser feirante. O importante é se sentir bem, gostar do que faz e oferecer sempre o melhor aos nossos clientes”, afirma ela, que atualmente trabalha no Centro de Abastecimento Itapuã (Nacs), recentemente reformado pela Semop.

Essa disposição é compartilhada por Rosalia Santos, 34, que, com dez anos de profissão, é responsável pelo sustento de uma família de quatro pessoas. Além de feirante, Rosalia ainda faz faxina para fazer um extra.

“É um trabalho que deveria ser mais valorizado pelas pessoas, e essa divisão, com o crescimento das mulheres ocupando cada vez mais espaço nas feiras e mercados, só demonstra nossa força”, diz ela, orgulhosa.

Estrutura

Atualmente, Salvador possui 35 feiras livres e 12 mercados municipais, devidamente ordenados pela Prefeitura. Os mercados municipais funcionam de terça-feira a sábado, das 7h às 18h, e aos domingos, de 6h às 13h. Já as feiras abrem de terça a sábado, das 6h às 17h, e aos domingos, de 6h às 13h.

“Desde 2013, Salvador vem fazendo uma gestão com atenção às necessidades dos feirantes, desenvolvendo projetos para a requalificação das feiras e mercados municipais. Em 2015, a Prefeitura inaugurou o primeiro mercado municipal, no bairro de Periperi. Hoje, mesmo com a adversidade da pandemia, e reconhecemos que não tem sido um momento fácil, o pensamento segue no sentido de fortalecer o setor, através de diálogos com esses trabalhadores informais e com ações que envolvem a entrega de equipamentos padronizados, cestas básicas e benefícios, a exemplo do Salvador por Todos", lembra o titular da Semop, Marcus Passos.

"Neste Dia do Feirante, parabenizamos esses trabalhadores, em especial as mulheres. Esse é um dia que envolve toda a gestão, pois não fazemos nada sozinhos. Quero aqui deixar registrado o meu agradecimento a todos “, acrescenta o secretário.