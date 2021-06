Dia dos Namorados: leitores vão às bancas garantir taça do CORREIO

O amor esteve no ar nos pontos de venda de jornal nesta sexta-feira (11), véspera de Dia dos Namorados e o CORREIO deu uma forcinha para deixar todos no clima. O Jornal colocou nas ruas uma taça em homenagem à data romântica.

As taças foram vendidas por R$2,50 juntamente ao exemplar impresso do CORREIO desta sexta-feira. Os pontos de vendas localizados nos bairros de Nazaré e da Vila Laura relataram que muitos leitores foram atraídos pelo brinde, o que fez os exemplares da edição de hoje se esgotarem antes das 10h na banca de Nazaré, em frente ao Hospital Manoel Vitorino.

Eudes Miranda, 73, foi ao ponto pouco antes das 8h, levou seu exemplar e, ao chegar em casa, conta que despertou o desejo da filha de ter um brinde igual. Mas quando voltou à banca para tentar conseguir mais dois, todos os exemplares já estavam vendidos.

“Eu sempre compro os exemplares com caneca, taça, eu amo. E essa vermelhinha ficou lindíssima, combinou com a data. O preço de 2,50 fica muito em conta para levar um brinde desse”, relata.

Foram duas opções de taças, uma delas com a escrita da palavra Love e outra com a palavra Paixão, como na imagem representativa ao topo da matéria.

Gerente do Mercado Leitor do CORREIO, Mara Salmeron explica que mais de 12 mil exemplares foram colocados nas ruas e que a procura sempre é grande.

"A gente sempre tenta inovar, mesmo na mesma linha do copo que já acostumamos colocar nas ruas. É algo que o público gosta. No Dia dos namorados, pensamos em mudar o formato para uma taça. É um convite para o brinde, uma taça vermelha, que combina com a paixão. A ideia era levar um pouco de amor aos leitores nesse período difícil, de comemorações restritas para que haja um brinde", disse Mara.