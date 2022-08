Dia dos Pais: presentes para impressionar os apaixonados por vinhos

Pais enófilos são como qualquer pessoa que ama vinhos: eles gostam de qualidade em suas bebidas e de recursos que ajudem na degustação, seja conhecimento ou acessórios. Neste Dia dos Pais, trago algumas dicas de presentes que vão impressionar o paizão, além de dicas de lojas com boas ofertas!

Ajude-o a conservar seus melhores vinhos

Um presentaço para o paizão que adora viajar e voltar com vinhos especiais é o Coravin. Trata-se de um dispositivo moderno que não requer a retirada da rolha; impedindo, assim, a oxidação do vinho. Ele introduz uma agulha fina através da rolha e injeta um gás inerte chamado argônio dentro da garrafa, ao mesmo tempo que aspira a bebida. A agulha é tão fina que a cortiça rapidamente se recompõe após a retirada. O Model Timeless SL custa R$ 2.200 no site oficial do Brasil (www.coravinbrasil.com.br) e vem com seis cápsulas. Cada uma serve até 45 porções de 50ml ou 15 taças de vinho de 150ml.

Dê um curso para que ele deguste melhor

O EnoBahia - Enófilos da Bahia promove a partir de 5 de setembro um curso básico de vinhos. Dirigido aos apreciadores iniciantes, será ministrado por diretores da EnoBahia e contará com 5 aulas, de 2h cada: Noções de Degustação, Viticultura, Vinificação, Serviço de Vinho e Harmonização. Em cada um dos encontros, que acontecerão às 19h30 no Vila Galé Ondin, haverá a degustação de 4 rótulos e, na última aula, uma prática de harmonização com queijos. O curso custa R$ 680, tem somente 30 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas através do email contato.enobahia@gmail.com!

Dê uma assinatura de vinhos

Se você pode, por que não presentear seu pai com um ano de assinatura em um clube de vinho? Todos os meses ele receberá em casa um kit com 2 ou mais garrafas, além de brindes como corta-gotas, taças e revistas informativas.

A Evino, por exemplo, está inovando com o Clube GO, com planos a partir de R$ 24,90 por garrafa e diversos benefícios. Saiba mais em: https://www.evino.com.br/clube-do-vinho.

Do mesmo grupo da Evino, a Grand Cru oferece a Confraria Grand Cru. Ao longo do mês de agosto, usando o cupom AGOSTO22, a importadora disponibilizou 45% de desconto nas diversas categorias de planos anuais, com valores a partir de R$ 99,32/mês. Acesse https://www.grandcru.com.br/pages/confraria-clube-de-vinho para saber mais.

O Clube Adega, por sua vez, traz uma curadoria de vinhos premiados em publicações como ADEGA, Descorchados, Robert Parker e Wine Spectator. Entre os demais benefícios, estão descontos exclusivos, a edição mensal da Revista ADEGA e guias de diversos países. Há categorias com preços a partir de R$ 150/mês. Mais informações em www.clubeadega.com.br.

Dê um vinho no estilo que ele gosta

A decisão sobre o vinho ideal deve passar pelo estilo do seu pai. Os enófilos aventureiros, por exemplo, vão adorar novidades. Os mais descontraídos podem gostar de rótulos divertidos e vinhos leves. Os colecionadores vão se impressionar com algo mais raro. Seguem algumas indicações:

1. Franz Künstler Riesling Estate (Alemanha) - Este branco Qualitätswein de Rheingau é seco, fresco e traz aromas de pêssego maduro, cítricos e também ervas. Harmoniza bem com frutos do mar, cozinha chinesa de mar e salmão defumado. Custa R$ 250,32 na loja da Decanter (R. Alexandre Herculano, 18, Pituba).







2. Desquiciado Rosé 2020 (Argentina) - Resultado da co-fermentação de Grenache, Syrah e Pinot Gris, este rosé único da região argentina de Tupungato traz aromas frutados, textura especial e muito frescor. Harmonize com uma moqueca, sushi e frutos do mar grelhados. Custa R$ 199 na Adega Terroir (R. Fonte do Boi, 61, Rio Vermelho).







3. Venice Pai de Pet 2021 (Brasil) - O rótulo é uma brincadeira com todos os tutores de cachorros e gatos. O vinho, por sua vez, é um varietal de Cabernet Sauvignon da Serra Gaúcha com corpo leve a médio, fresco e frutado. Ideal para harmonizar com saladas acompanhadas de carnes vermelhas magras e grelhadas, macarrão ao sugo, lasanha de berinjela, bruschettas e tábuas de frios. Custa R$ 85,41 e está disponível no site da Venice (www.venicewine.co).



4. Allegrini Amarone Della Valpolicella Classico DOCG (Itália) - Um verdadeiro clássico da denominação! Possui aromas intensos de geléia de frutas negras, como amora e mirtilo; estrutura e profundidade imponentes. Custa R$ 1035 nas lojas da Grand Cru em Salvador, que está com 25% de desconto em diversos rótulos. Em compras acima de R$ 1500, você ainda ganha uma camisa da Tommy Hilfiger para presentear o paizão.







5. Maximo Boschi Biografia Cabernet Sauvignon 2012 (Brasil) - O seu pai gosta de vinhos envelhecidos? Dê-lhe um Cabernet Sauvignon evoluído e pronto para beber da Campanha Gaúcha! Tem aromas de especiarias, café, couro, tabaco, frutas vermelhas maduras e em compota. Possui taninos agradáveis e é encorpado, com estrutura marcante. Harmoniza bem com carnes de molhos escuros, carneiro e cordeiro; além de queijos como parmesão e pecorino. Custa R$ 269 na Sala de Vinhos (Av. Jequitaia, 1669 – Comércio).