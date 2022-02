Dias antes de internação, Paulinha Abelha relembrou DVD em Salvador: 'Paramos a Paralela'

A cantora Paulinha Abelha, que morreu aos 43 anos nesta quarta-feira (23), relembrou em sua última entrevista a gravação do primeiro DVD da Calcinha Preta, que aconteceu em Salvador em 2003. O show aconteceu no Parque de Exposições e reuniu mais de 120 mil pessoas. "Paramos a Paralela", relembrou Paulinha, falando ao Podpah.

"125 mil pagantes, em 2003, 13 de setembro de 2003, em Salvador, terra do axé", contou Paulinha, falando do DVD. "A gente parou a Paralela, interditou. Uma das coisas mais lindas do mundo", acrescentou.

Na época, a banda tinha oito anos e a gravação de DVDs não era comum no mundo do forró. "Naquela época, o empresário foi muito ousado. Ele disse: 'Rapaz, acho que a gente agora tem bagagem para fazer um DVD", relembrou Paulinha. Ela diz que citaram que só quem gravava DVD era a galera da "prateleira de cima", dando o Paralamas do Sucesso como exemplo, mas a banda aceitou o desafio.

(Foto: Reprodução)

"Em uma semana, (estávamos) tocando. Enfrentamos isso, porque não é fácil, você nunca ter gravado um DVD na vida", disse. Ela lembrou até do figurino. "Pra época era o auge. Fui com uma tanga e três penas", disse, fazendo todos rirem. Ao lado dela, Daniel Diau contou que usou um sobretudo de uma produtora porque itens da mala dos integrantes da banda haviam sido furtados. "A gente estava vindo de Itabuna, roubaram o ônibus da gente, aí cheguei sem roupa".

Paulinha disse que apesar das pressões, tudo deu certo. "A gente entendeu que depois ia ter a edição, a gente achava (antes) que ia sair e pronto. Hoje até colocam banda base, gravam antes e depois deixam a banda só (no playback). Já a gente, não. Foi tudo ali no vera. Vai e se vira".

Reza a lenda que o DVD, que incluiu sucessoc omo Louca por ti, Hello e E o Vento Levou, é até hoje o mais vendido de forró em todo mundo.

Reveja o momento da entrevista, que aconteceu no dia 8 deste mês

Paulinha estava hospitalizada desde o último dia 11, quando passou mal após chegar de uma turnê em São Paulo. Ela apresentou problemas renais e ficou em coma. Comunicado oficial diz que Paulinha morreu às 19h26 de ontem, "em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico". O hospital informou ainda que a cantora teve uma série piora no quadro neurológico nas últimas 24 horas, o que deu início ao protocolo do diagnóstico da morte encefálica.

Trajetória

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, natural de Simão Dias, em Sergipe, era uma das principais cantoras de forró eletrônico do país. Passou a receber destaque nacional na Calcinha Preta, banda que integrou em 1998, e onde foi a vocalista principal durante 12 anos, ao lado de Silvânia Aquino, Bell Oliver e Daniel Diau.

A carreira artística, entretanto, teve início quando ela tinha 12 anos, esbanjando simpatia como cantora em trios elétricos no interior do estado natal.

A partir daí, as idas e vindas foram muitas. Começou investindo em uma banda própria, durante três anos, a Flor de Mel. Depois, ingressou na Panela de Barro, onde permaneceu pelo mesmo período de tempo. Foi quando foi descoberta por Gilton Andrade, empresário e diretor da famosa banda de forró eletrônico, Calcinha Preta.

Reprodução

Participou da gravação de 22 álbuns e fez parte de sucessos como "Louca Por Ti", "Ainda Te Amo" e "Liga Para Mim". Foi também a época em que atingiu o ápice da popularidade, com "Você Não Vale Nada" como tema da personagem Carminha, interpretada por Dira Paes, na novela "Caminho das Índias", na TV Globo.

Ganhou ainda fama por suas performances sensuais no palco, com o sucesso do hit “Baby Doll”. Dançava e cantava de lingerie nos shows, como sugere a letra da música. Passou, com o tempo, a acrescentar discursos em defesa da liberdade sexual das mulheres durante a performance.

Toda a visibilidade a fez receber um convite para ser madrinha de bateria de uma escola de samba do Carnaval de São Paulo, a Pérola Negra.

"Minha amiga e fã da banda, Silmara, me apresentou para o pessoal da escola e surgiu o convite", contou Paulinha ao G1, à época. "É emoção e nervosismo ao mesmo tempo. O meu coração está a mil e eu estou feliz à beça, Ave Maria".

Em 2010, a cantora se desligou da banda para integrar o grupo GDO do Forró. Abandonou o projeto no mesmo ano para iniciar um com o então marido, Marlus Viana: a Dupla “Paulinha & Marlus”.

Voltou para a Calcinha Preta em 2014 e a deixou em março de 2016, junto com Silvânia Aquino desta vez. Iniciaram o trio Gigantes do Brasil, junto com Daniel Diau, que durou até a formação da dupla "Silvânia & Paulinha", em dezembro do mesmo ano.

Em postagem no Instagram há quatro dias, Silvânia foi uma das que pediu para que os fãs orassem pela amiga. "Meus amores, orem, rezem, intercedam por nossa abelha. Ela que nos enche sempre de alegria precisa de nossa corrente positiva de amor e intercessão", escreveu.

Em 2018, Paulinha retornou à banda em que mais fez sucesso, e não a deixou mais. Nela, ao longo dos anos, ganhou o coração de milhares de fãs. Prova disso é a criação da música que leva seu nome, “Paulinha”, lançada em 2008 e composta, dentre outros artistas, pelo empresário da Calcinha Preta.

Recém-casada, a cantora havia recebido uma carta de um admirador, na qual ele questionava o status de relacionamento da artista. "Essa música é de 2007, eu era recém-casada. O fã mandou uma carta e o empresário teve essa ideia de fazer uma versão. Na verdade é paródia, mas a gente chama de versão", contou Paulinha Abelha ao podcast "g1 ouviu".

Antes da doença a acometer, Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos, em fevereiro de 2020, e estava retornando à rotina de shows após meses sem apresentações por conta da pandemia.

Até a internação, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast Podpah, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Durante a entrevista, Paulinha afirmou que se sentia mal. "Eu senti um 'passamento', um desmaio (antes da entrevista). Mas nada que o Podpah não resolva, está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso", disse.