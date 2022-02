Dias D'Ávila: irmãos são mortos a caminho da casa da avó

Os irmãos Henrique de Jesus dos Santos, 18 anos, e Felipe de Jesus dos Santos, 20, estavam a caminho da casa da avó, quando foram mortos a tiros nessa quarta-feira (9). O crime aconteceu na Rua Rogério Farias, bairro de Garcia d'Ávila, em Dias D'Ávila.

Eles estavam caminhando, cada um levando uma bicicleta, quando dois homens se aproximaram. "Os caras chegaram a pé. Estavam seguindo eles. Na hora, mandaram eles entrarem e começaram a disparar", contou um morador. Os irmãos foram baleados diversas vezes. "Deram muito, muito tiro. Os rostos ficaram irreconhecíveis", disse outro morador.

O local do crime é uma área residencial, e os moradores preferiram não falar sobre o crime. "Na hora tranquei tudo, janelas, portas e não saí mais pra nada", relatou uma mulher, cuja casa fica defronte ao beco. Perguntava sobre a autoria do crime, ela respondeu que nada sabia. "E quem vai sair pra ver ?", respondeu. Uma outra senhora que reside perto da cena do crime também disse que nada viu. "Tenho um filho deficiente. Na hora dos disparos estava dando banho nele e por isso não sei de nada", disse.

Segunda tragédia

Os irmãos não foram os únicos assassinados na família. Há cerca de seis meses, uma irmã deles, uma adolescente de 14, também foi morta a tiros. "Os caras invadiram e atiraram nela enquanto dormia", relatou uma mulher. "Ela deixou uma filhas de dois anos", completou.

As mortes de Henrique e Filipe são investigadas pela 25° Delegacia (Dias d'Ávila). "O que nós podemos dizer até o momento é que eles eram usuários, assim como a irmã que foi morta há seis meses. As apurações estão em andamento", disse o titular da unidade, o delegado Bruno Pereira Oliveira da Silva.

A reportagem localizou a mãe de Henrique e Filipe. Ela mora no mesmo bairro onde os filhos foram mortos. "Eu entendo a importância do trabalho de vocês, mas estou sem condições de falar. Perdi dois filhos de uma vez", declarou ela, antes de fechar a porta.