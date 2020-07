Dias Toffoli toma queda, bate a cabeça e é levado para hospital

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, sofreu um acidente doméstico neste domingo (19) e precisou ser levado para um hospital em São Paulo.

Segundo o portal Metrópoles, o chefe do Judiciário foi levado para o Hospital Vila Nova Star, no bairro Vila Nova Conceição, com um ferimento na cabeça.

Na unidade, ele fez exames, incluindo um raio-X do crânio, mas ainda não detalhes sobre a gravidade do ferimento.

De acordo com informações preliminares da assessoria do STF, o presidente da Corte está consciente.