Dicas de pratos especiais com assinatura de chefs para festejar o Dia dos Pais

Dia dos Pais é mais uma data que os restaurantes têm público garantido no almoço do domingo. Pensando nisso, elencamos uma série de sugestões para você escolher o que melhor cabe no seu gosto e orçamento. De comidas mais elaboradas, como as preparadas por chefs tarimbados, a pratos da cozinha afetiva que traduzem bem o espírito da data festiva. Este ano, a maioria das casas optou por não fazer reservas.

Ostra, sorvete de pimenta de cheiro, gel de tomate e maionese de ostra do Manga (Divulgação)

Promoções e brindes aos clientes também não entraram no radar. Uma das exceções é o Bella Napoli, no Caminho das Árvores, que aposta num bom incremento das vendas e aproveitou a data para apresentar o novo serviço, que marca mais uma das ações de comemoração das seis décadas da casa da família Angelino, de imigrantes italianos. Os 150 primeiros clientes (pais) deste domingo (14) ganharão um kit de massa seca e molho para preparar em casa.

Arroz caldoso com lagosta do La Taperia (Divulgação)

O cardápio deste dia é o mesmo, tendo o Filé à parmegiana como carro-chefe por ser um dos pratos que os papais, mamães e filhinhos não abrem mão. A receita, que a chef Ana Angelino aprendeu com os pais, segue mantida a sete chaves pela família e passada apenas para o herdeiro do posto de chef, o filho Gian Angelino.

Filé a parmegiana: clássico do Bella Napoli (Divulgação)

Ainda na cozinha italiana, outra boa dica é o Fasano, que este ano resolveu inovar, mantendo o cardápio normal da casa no almoço e preparando um menu especial para o jantar que será servido no sábado e domingo (13 e 14). O cardápio em três tempos, desenvolvido pela equipe do Chef Lomanto Oliveira, traz como a entrada o Carpaccio de Filé Mignon, como prato principal, o Ravioloni de Cordeiro com Fonduta de Pecorino Romano ou o Camarão com Batata e Cogumelo ao molho Mediterrâneo. E, para finalizar, a sobremesa é o Semifreddo de Amêndoas com calda de Morango.

Tira de picanha: dica do cardápio do Macelleria Quitéria (Divulgação)

O Manga, que este ano foi eleito pela revista Prazeres da Mesa o Melhor Restaurante do Nordeste, aposta no seu menu degustação e no serviço a la carte. Para ambas as versões, os chefs Dante e Kafe Bassi criaram duas novidades: uma entrada que é uma Sopa de Siri-bóia e uma sobremesa que mistura ostra, sorvete de pimenta de cheiro, gel de tomate e maionese de ostra. Vale ressaltar que a concha da ostra é comestível e preparada pelos chefs.

Arroz nordestino com carne de panela, creme de queijo, purê de banana da terra e farofa de tapioca do Omí (Divulgação)

Um arroz caldoso de lagosta é a criação especial do chef José Mórchon para quem for comemorar o Dia dos Pais no charmoso e aconchegante La Taperia, no Rio Vermelho. O restaurante trabalhará com reservas no primeiro horário e ordem de chegada na sequência. Para os primeiros, a mulher e sócia do chef, Julli Holler, preparou um mimo especial.

Tilápia grelhada com purê de banana da terra - prato low carb do Artesanali (Divulgação)

O chef Vinicius Figueira, que assina os cardápios do restaurante que leva seu nome e do recém-inaugurado Vini Mar, ambos no Rio Vermelho. também criou pratos especiais para o domingo. No primeiro, a aposta do dia é a Carne do Sol com musseline de mandioquinha, farofa de manteiga de garrafa e cebola. No outro, uma boa opção é o polvo com nhoque de batata doce e molho de moqueca.

Chef Peu Mesquita, do Pepo, criou o Crudo de atum, mascarpone e folha de tomates (Divulgação)

No Orí e no Omí, ambos do chef Fabrício Lemos, os frutos do mar misturados a produtos da terra lideram os cardápios. No primeiro, que fica no Horto Florestal, a dica é o Arroz nordestino com carne de panela, creme de queijo, purê de banana da terra e farofa de tapioca. Já no Omí, localizado no térreo do Fera Palace Hotel, na Rua Chile, vale provar o Tagliatelle com lagosta, com creme de cogumelos e fumeiro.

Carne de sol com musseline de mandioquinha com farofa de cebola do Vini Gastronomia (Divulgação)

As carnes também são o forte da Macelleria Quitéria, na Bahia Marina, mas os frutos do mar também estão lá. A casa vai operar com o cardápio normal que tem, dentre outras boas opções, a Tira de Picanha e os Camarões Grelhados acompanhados de palmitos assados na brasa.

Polvo com nhoque de mandioquinha e molho de moqueca do Vini Mar (Divulgação)

Agora se você é daqueles que gosta de colocar a mão na massa, pode ir preparando os ingredientes para surpreender o paizão com uma receita especial preparada pelo chef Cadu Moura, finalista do Mestre do Sabor e jurado da atual temporada do reality Rolling Kitchen Brasil, que estreia no próximo dia 17, no canal GNT. A receita pode ser conferida abaixo. Feliz Dia dos Pais!

RECEITA - CHEF CADU MOURA

Tagliatta de carne do sol preparada pelo chef Cadu Moura (Divulgação)

Tagliatta do sol, azeite de pimenta de cheiro, queijo coalho, agrião e farofa de castanha de caju

Para a tagliata: 500 g de filé mignon curado no sal e selado dos lados. Deixe descansar. Depois corte em fatias no formato da tagliatta, Azeite de pimenta de cheiro. Em uma tigela, coloque pimenta de cheiro cortada e sem semente com azeite até cobrir. Aqueça o fundo em banho maria e deixe descansar por 20 minutos com fogo desligado.

Queijo coalho: Corte o queijo coalho em cubos, grelhe e reserve.

Saladinha de agrião: Tempere o agrião com sal, azeite e sumo de limão. Misture ela com 1 cebola roxa fininha e a castanha de caju torrada e caramelizada na manteiga



Onde comer:

Orí - @orisalvador – Tel. 71 98890 8357

Omí - @omirestaurante – 71 99653 5703

Manga - @mangarestaurante – 71 3506 2744

Macelleria Quitéria - @macelleria.quiteria – tel. 71 2137 2031

Pepo - @peporestaurante – 71 99402 2211

La Taperia - @lataperiasalvador – 71 99116 5140

Artesanali - @artesanali_oficial – 71 3037 0621

Vini Figueira - @vinifigueiragastronomia – tel. 71 99380 0045

Vini Mar - @vinifigueiramar – 71 99961 5609

Fasano - @fasano - 71 2201-6383