Dicas simples de segurança podem evitar acidentes graves de moto; confira

Para fugir das estatísticas apresentadas no primeiro trimestre de 2019, quando foi constatado um aumento de 35,7% no número de mortes em decorrência de acidentes de moto em Salvador, é necessário tomar alguns cuidados. Os dados do crescimento de óbitos são da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além de imprudência, o órgão atribui o resultado ao aumento da frota de motocicletas na capital e ao processo apelidado de 'uberização', provocado pelo aumento no número de motoboys circulando por meio de aplicativos de delivery na cidade.

Este ano, motociclistas e pedestres são principais focos da campanha Maio Amarelo – mês para aprofundar temas relacionados à preservação da vida no trânsito. O CORREIO separou algumas dicas para os motociclistas que estão expostos diariamente ao risco de acidentes.

Confira dicas práticas para motociclistas no trânsito

1. Se proteja

O capacete é o item mais importante para condutores de moto. Mas atenção: ele deve ser do tamanho adequado, estar sempre bem afivelado e dentro do prazo de validade. Além disso, a viseira deve estar sempre fechada

2. Vestimentas

É importante também o uso de calça e jaqueta, para proteger pernas e braços, além de sapato fechado e resistente. O uso de luvas é indicado.

3. Seja visto

Como as motos são menos visíveis, é importante manter o farol baixo sempre ligado (inclusive, é obrigatório por lei). O sistema de iluminação deve estar funcionando plenamente

4. Evite pontos cegos

O ponto cego é a área não coberta pelos retrovisores dos carros ou onde estão as lacunas que impedem a visão do condutor. Ao andar do lado de carros ou caminhões, o motociclista deve buscar ao máximo se posicionar no campo de visão do motorista

5. Fique atento à sinalização

As leis de trânsito foram criadas para proporcionar maior segurança aos usuários. Por isso, é importante seguir os protocolos: andar dentro da velocidade permitida, não furar sinal vermelho, não 'cortar caminho' em canteiros, além do uso dos equipamentos de segurança

6. Muita atenção nos cruzamentos

Dados mostram que os cruzamentos são pontos em que ocorrem muitos acidentes. Por isso, reduza a velocidade e redobre a atenção, pois um motorista desatento pode cruzar, mesmo que o sinal para ele esteja fechado

7. De olho nos pedestres

Locais com grande fluxo de pedestres, como regiões de hospitais, igrejas, escolas, estações do metrô, merecem atenção, pois uma pessoa pode atravessar a rua num momento de desatenção

8. Cuidado com o corredor

Com os congestionamentos, é comum motociclistas procurarem os corredores. Mas é bom evitar alta velocidade neles, sempre com atenção para o movimento dos veículos e até de pedestres que eventualmente passem entre os carros

9. Cuidado nas paradas

Muitas vezes, o perigo vem de trás. Por isso, em sinaleiras, um motorista desatento pode não ver a moto parada no sinal vermelho

10. Seja defensivo

Dificilmente um acidente de moto não deixa algum ferimento que seja no condutor. Por isso, na dúvida, evite aquela manobra mais perigosa, redobre a atenção em locais movimentados, sinalize sempre que fizer alguma mudança de faixa ou de via

Veja programação do Maio Amaralo da Transalvador:

10, 17, 24 e 31/5 (sextas-feiras)

- Espetáculo teatral 'Depois de um Acidente de Trânsito', no Teatro Sesi Rio Vermelho, sempre às 20h, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

18/5 (sábado)

- Motoristas da empresa de ônibus Integra poderão levar seus filhos a uma palestra educativa sobre boas práticas no trânsito

20 a 23/5 (segunda a quinta-feira)

- Motoristas da empresa Integra participarão de palestras e cursos de reciclagem

30/5 (quinta-feira)

- Encerramento do Maio Amarelo terá palestra na Secretaria Municipal de Saúde, com a 2ª Seção Técnica para discussão do Programa Vida no Trânsito