'Dificilmente joga neste ano', admite Renato sobre Luan no Grêmio

O Grêmio realizou na tarde desta terça-feira (22) o último treino antes da "decisão" com o Flamengo, que definirá qual equipe irá representar o Brasil na final da Copa Libertadores. Sob orientação do técnico Renato Gaúcho, a equipe treinou quase o tempo todo com portões fechados no CT do Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O treinador não revelou a equipe que irá a campo no Maracanã, mas confirmou que o atacante Luan está fora - e ele corre o risco de voltar aos gramados apenas no próximo ano.

Luan vinha sendo apontado como dúvida nos últimos dias, tendo ficado inclusive fora de algumas atividades. Questionado quase ao final da coletiva, Renato Gaúcho cedeu. "Vou acabar com essa novela", disse o treinador. "O Luan está fora. Ele tem uma lesão grave, dificilmente vai voltar a jogar este ano."

Apesar de não poder contar com um de seus principais jogadores, o técnico procurou demonstrar confiança. "Problemas a gente sempre vai ter, não só no Grêmio. Por isso é importante sempre ter um grupo bom e um grupo grande", considerou.

Sobre a partida diante do Flamengo, o técnico gaúcho apontou o rival carioca como favorito, citando a vantagem conquistada no jogo de ida - o empate por 1 a 1 em Porto Alegre dá ao time rubro-negro a chance de se classificar mesmo com um empate sem gols.

Renato foi além e se derramou em elogios ao rival desta quarta-feira. "Se a seleção brasileira enfrentar hoje o Flamengo será um jogo duríssimo", apontou.

Na sequência, porém, frisou que o Grêmio também joga em alto nível e que, no fim das contas, no campo serão 11 contra 11. "O Flamengo tem uma maneira de jogar que me agrada, porque é a maneira que o Grêmio joga", comparou o técnico. "Mas eles jogam assim há uns quatro meses. O Grêmio joga assim há três anos".