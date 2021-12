Digitais e profissionais

Eles possuem baixo investimento, não exigem estrutura física, possibilitam negociar com clientes em qualquer lugar e viraram uma febre, no entanto, o e-commerce ou negócios digitais exigem profissionalização e seriedade. Caso contrário, o negócio pode ser facilmente engolido pela concorrência. Nesse universo, é preciso ganhar a atenção do cliente, ter conteúdo rico e diferenciado, ter agilidade nas respostas e uma boa logística que garanta segurança e celeridade nas entregas.

Para a especialista em vendas, negócios e empreendedorismo, a consultora Carol Manciola( www.linkedin.com/in/carolmanciola/), a despeito das facilidades que os negócios digitais trazem, eles também precisam estar regularizados.

Carol Manciola salienta que os negócios digitais precisam de regularização e profissionalização, do contrário, a concorrência engole as iniciativas (Foto: Divulgação)

“Abrir um CNPJ que permita emitir notas fiscais torna um negócio realmente profissional. Além disso, é importante definir alguns processos e rotinas de trabalho, a exemplo da definição dos papéis das pessoas que trabalham no negócio: quem produz, quem negocia com fornecedores, quem atende os clientes”, esclarece a autora dos livros Bora Bater Meta e Os Cês da Vida.

Empresa de um

Especialista em mercado online e autora do livro “Gestão digital: O guia essencial para alcançar o sucesso no mercado on-line”, Ellen Salomão destaca ainda que a profissionalização de um negócio digital compreende que, na maioria dos casos, são empreendimentos criados e geridos por apenas uma pessoa.

“Eu sempre indico estudar muito bem o nicho em que atua, por exemplo, seu negócio é uma loja de roupas online, então pesquise profundamente este segmento, este mercado e principalmente seu cliente”, sugere, salientando que ainda não existem cursos tradicionais de formação na área dos negócios digitais, como uma faculdade para administração de um e-commerce, porém isso não significa que os empreendedores não podem ampliar os conhecimentos.

“O lado bom é que existem muitos cursos online disponíveis, realizados por empreendedores que estão atuando neste segmento há muito tempo, e em muitos casos, esse conteúdo é disponibilizado gratuitamente”, destaca.

Processos definidos

Ellen Salomão ressalta que muitos negócios digitais começam no impulso, pelo desejo em ter um negócio próprio ou pela necessidade financeira que o empreendedor está passando. “Esse imediatismo a longo prazo pode se tornar um problema, já que muitos empreendedores não criam processos de trabalho para o negócio que está nascendo”, diz.

Ellen Salomão destaca que processos devem ser pensados e implantados para garantir negócios digitais verdadeiramente funcionais (Foto: Divulgação)

Para ela, antes de sair colocando tudo para rodar é muito importante criar processos de trabalho dentro do negócio. “Mapeie todas as tarefas que são necessárias para fazer o negócio rodar, anote tudo que você precisa fazer para as vendas acontecerem, separe todo o dinheiro necessário para realizar estas ações”, ensina.

A especialista em mercado salienta ainda para uma questão importante e onde muitos erram no início: o dinheiro da empresa não é seu dinheiro pessoal. “Separe um valor de salário para você e o restante, deixe no caixa da empresa. É sempre essencial separar as contas independentemente do tamanho do seu negócio, ele sendo físico ou online”, complementa.

Comunicação

Quando se trata de profissionalização de qualquer negócio on line, Carol também cita a elaboração de uma tabela de preço, evitando descontos que não venham acompanhados de contrapartida, a exemplo de volume ou prazo, por exemplo. “Os canais de comunicação com o cliente precisam estar atualizados, registrados. Nas redes sociais, é preciso ser atento e diligente”, completa Carol, salientando a importância de cumprir promessas.

Ellen Salomão complementa e diz que o atendimento é extremamente importante quando se trata de um empreendimento digital.” Apesar das pessoas estarem comprando pela internet, elas querem um atendimento humanizado, elas precisam ter a confiança de que do outro lado da tela existe uma pessoa que está acompanhando seu pedido, está prestando um suporte para qualquer dúvida que surgir no processo de compra e entrega e elas querem uma atenção quando realizam este pedido”, esclarece.

Como a concorrência é grande dentro do mercado de empreendimentos digitais, então o atendimento é um diferencial no momento da escolha da compra. “Se ela não se sente acolhida pela empresa, com certeza não vai realizar uma nova compra com você, além de ter o poder de deixar um comentário ou avaliação negativa do serviço em seu perfil social”, finaliza.



Dicas simples para empreender na internet

1- Faça das redes sociais sua grande aliada

As redes sociais são poderosas, isso é fato! Não fuja delas, crie conteúdos de qualidade para seus seguidores e faça deste canal um cartão de visitas para seu público. Conte sobre os bastidores da empresa, divulgue seus produtos e serviços e crie uma comunidade dentro das redes.

2- Faça do atendimento seu diferencial

Apesar de estarem comprando pela internet, o atendimento é um diferencial quando o assunto é um empreendimento digital. Entre tantas opções que existem pela internet, saber que você pode contar com um humano do outro lado da tela, acompanhando seu pedido faz toda diferença na hora de escolher realizar uma nova compra, ou partir para uma loja diferente.

3- Faça cursos gratuitos que vão ajudar no seu dia a dia

Muitos empreendimentos digitais começam e seguem por um bom tempo com apenas uma pessoa realizando todos os processos de produção, vendas e administração do negócio.

Então faça cursos gratuitos que vão te ajudar nesta rotina, aqui vale desde cursos voltados para a área administrativa do negócio, até cursos voltados para a divulgação do negócio nas redes sociais.

4- Facilite o atendimento e contato com os clientes

Não existe nada mais desanimador do que entrar em contato com um empreendedor pedindo mais informações e simplesmente não ter um retorno sobre o pedido.

Para isso não acontecer, deixe claro nas suas redes sociais qual é o canal principal de atendimento e informe o horário de atendimento através de mensagens automáticas disponibilizadas pelas ferramentas.

5- Nada de preço por direct!

Divulgue o valor dos seus produtos na legenda dos posts ou stories. Além de desagradável, o famoso ‘preço por direct’ é ilegal, segundo a Lei nº 13.543/2017, que diz que as propagandas na internet devem anunciar de forma clara e objetivo o valor dos produtos anunciados.

6- Se atente à legislação:

Internet não é terra de ninguém e com a criação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) essa máxima ficou ainda mais séria. Procure se atentar quais são as suas responsabilidades com relação aos dados dos seus clientes e sobre o funcionamento do seu negócio, impostos e afins.