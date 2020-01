Digital influencer é encontrado morto na casa de amigo em Fortaleza

(Foto: Reprodução/Instagram)

Um digital influencer conhecido como "Pirangay" foi encontrado morto na casa de um amigo, nesta segunda-feira, 20, no bairro Maraponga, em Fortaleza.

Conforme a nota da Polícia Civil, o dono da residência encontrou o corpo pela manhã, em um dos cômodos, e comunicou o fato ao 5º Distrito Policial, que investiga o caso.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na casa com profissionais da Perícia Forense.

No Instagram, amigos do digital influencer lamentaram o caso e prestaram solidariedade ao colega. Ele tinha 12 mil seguidores na rede social e fazia sucesso com o personagem.

Matéria originalmente publicada em O Povo