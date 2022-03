Digital influencer é morta a tiros enquanto aguardava carro de aplicativo

A digital influencer Bruna do Nascimento Marques Maciel, 21 anos, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (21) no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife.

A jovem, que tinha mais de 105 mil seguidores nas redes sociais, estava em uma casa de shows e, de acordo com a Polícia Civil, saiu para chamar um carro de aplicativo. Um homem não identificado efetuou os disparos. Ela foi atingida na altura do pescoço e morreu no local.

Segundo a Polícia, o criminoso conseguiu fugir do local, visitado por uma equipe da Força-Tarefa de Homicídios. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no centro da cidade. As informações são do G1.

A corporação ainda não conseguiu confirmar se a vítima e o assassino tinham algum relacionamento.

Entretanto, uma conhecida da vítima, que preferiu não ser identificada, disse à TV Jornal que tudo aconteceu muito rápido e que acredita que o crime foi planejado com antecedência. "Quem estava perto dela saiu correndo, ninguém ficou. Foi para matar mesmo", contou.

O suspeito estaria aguardando a digital influencer em um espetinho que funciona na frente do estabelecimento. Ele teria esperado por cerca de 1h até ter a oportunidade de cometer o assassinato. Após atirar contra a vítima, ele deixou o local andando.

O delegado do caso, José Luzia, revelou que Bruna publicou nas redes sociais, horas antes do assassinato, a localização dela. A informação pode ter ajudado o assassino. "O algoz tinha conhecimento que ela estava nesse local em virtude de ela ter postado um story numa rede social cerca de 2 horas antes do homicídio. Com certeza havia uma situação anterior que fez com que ele tirasse a vida da vítima, porque trata-se exatamente de uma execução", disse.