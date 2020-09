Digital influencer Thiago Manoel morre após acidente com jet ski

Foto: Reprodução

O digital influencer Thiago Manoel, 28 anos, morreu no último sábado (19) após um acidente envolvendo duas motos aquáticas em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, o caso está sendo investigado pela Marinha do Brasil.

No acidente, dois jet skis colidiram um contra o outro em uma lagoa. Thiago chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O influencer foi enterrado nesse domingo.

"A Marinha lamenta o ocorrido, se solidariza com as famílias das vítimas e ressalta que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação", diz parte da nota da Marinha.

Thiago Manoel tinha mais de 63 mil seguidores no Instagram e costumava publicar conteúdos da área de Marketing e Comunicação, principalmente para ensinar como ganhar dinheiro através das redes sociais.

A mulher de Thiago, a também influenciadora e consultora de moda Bruna Borges, publicou várias mensagens no Stories do Instagram do marido. Ela falou da perda, de como está sendo difícil lidar sem a presença dele e agradeceu as mensagens que está recebendo.

"Eu não tenho palavras para conseguir descrever o tamanho da minha gratidão a Deus por cada mensagem, homenagem e demonstração de amor e carinho pelo meu marido, nosso Thiago Manoel! Como ele sempre falou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim sempre foi nossas vidas e será para sempre! Tudo passa menos o amor! E que assim seja que, todo o amor que cada um de vocês tem por ele, perdure e seja um destravar de algo muito maior na vida de cada um. Através de vocês, continuem o legado de amor, simplicidade e dedicação que ele deixou para nós!", disse Bruna, antes de postar mais um texto no Instagram Stories.

"Tudo na vida tem um propósito, nós sempre vivemos e acreditamos nisso, e não vai ser diferente! Obrigada por todas as mensagens e homenagens! Vocês não fazem ideia do quanto está doendo não ter meu menininho do meu lado, sendo o maior motivo da minha alegria".

Bruna publicou uma foto com o cachorro do casal, na cama na qual dormia com Thiago, e disse que "era assim que ele amava dormir".

"Com nossa família reunida, família que ele sempre sonhou e pediu a Deus. Que como ele mesmo disse dias atrás: "nosso amor venceu a morte!", disse.