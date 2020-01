Dilma celebra indicação de documentário: 'Verdade não está enterrada'

A ex-presidente Dilma Rousseff celebrou a indicação de "Democracia em Vertigem" ao Oscar 2020 de melhor documentário. O anúncio dos indicados foi feito na manhã desta segunda (13) pela Academia de Cinema.

Em comunicado no seu site oficial, Dilma afirma que o filme é "corajoso", por mostrar o "jogo sujo" que terminou com seu afastamento do cargo. Ela diz que "a mídia venal, a elite política e econômica brasileira atentaram contra a democracia no país, resultando na ascensão de um candidato da extrema-direita em 2018".

Dilma encerra afirmando que "a verdade não está enterrada" e que "a história segue implacável" contra os que chama de "golpistas".

O documentário "Democracia em Vertigem" foi dirigido por Petra Costa e teve distribuição pela Netflix. O filme concorre com Indústria Americana, produzido pelo casal Obama, The Cave, For Sama e Honeyland.

O filme traz um retrato pessoal de Costa sobre o processo que terminou com impeachment de Dilma, em 2016. Ela mistura a história de sua família com a trajetória política do país, com foco maior a partir dos protestos de 2013.

Petra celebrou a indicação, ressaltando o fato de serem quatro filmes dirigidos ou codirigidos por mulheres. Quatro dos títulos também são de fora dos EUA. "Estou feliz pelo Brasil e pela América Latina em um ano que não tem nenhum latino-americano indicado como melhor filme estrangeiro e nenhuma mulher indicada como melhor diretora. É muito importante estar representando nessa categoria", disse ela ao Uol.

Leia a nota de Dilma na íntegra:

A história do Golpe de 2016, que me tirou da Presidência da República por meio de um impeachment fraudulento, ganha o mundo pelas lentes de Petra Costa no documentário "Democracia em Vertigem". E, para surpresa de alguns, ganhou hoje indicação ao Oscar.

O filme é corajoso, por mostrar o jogo sujo que resultou no meu afastamento do poder e como a mídia venal, a elite política e econômica brasileira atentaram contra a democracia no país, resultando na ascensão de um candidato da extrema-direita em 2018.

Parabéns a Petra e à equipe do filme pela indicação ao Oscar. A verdade não está enterrada. A história segue implacável contra os golpistas.