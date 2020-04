Dilma Rousseff faz live no Instagram sem querer e bomba na web

Que as lives estão sendo um alento para muita gente durante a quarentena, ninguém duvida. E até a ex-presidente Dilma Rousseff acabou entrando, sem querer, na onda.

Quando tentava fazer uma ligação de vídeo com o ministro da Educação da Argentina, Nicolás Trotta, a política acabou começando uma live acidental no Instagram. Os internautas, é claro, viralizaram esse momento no Twitter.

"Dilma fazendo live sem querer no Instagram é a definição de idosos confusos com tecnologia", comentou um internauta. "A live da Dilma é a mais maravilhosa de todos os tempos. Kkkkkk", escreveu outro. "Dilma é uma fofa, não aguento", afirmou uma tuiteira. "A Dilma nessa live me representa no Home Office hahahaha", escreveu mais uma.