Diretor de escola é suspeito de furtar carne de merenda escolar

O diretor da Escola de Tempo Integral Assis Bezerra em Quixeramobim, no interior do Ceará, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (2), após ser suspeito de furtar os produtos para a merenda escolar dos alunos.

De acordo com o G1, peças como carne de alto valor, pão, leite, arroz, macarrão, estão entre os produtos furtados pelo profissional da área da educação. As câmeras de segurança conseguiram flagrar o diretor, de 44 anos, saindo com uma sacola gigante. A Polícia Civil conseguiu prendê-lo ainda na instituição, saindo com os produtos.

Em uma outra filmagem, o diretor sai da escola com um outro homem, que também leva a merenda escolar. A Polícia ainda não conseguiu identificar o segundo suspeito. A Secretaria da Educação (Seduc) vai apurar a situação e adotar medidas para que haja o afastamento do diretor.

A investigação iniciou-se após uma denúncia anônima há quatro meses. No entanto, as suspeitas é que o diretor já tenha cometido o crime de peculato-furto há mais tempo, pois ele é diretor da escola há cerca de nove anos.

“Nós fizemos alguns levantamentos preliminares, fomos atrás de imagens para verificar as informações repassadas pelo denunciante, e realmente as imagens comprovavam que ele estava levando algumas coisas dentro de sacos. Sempre aos fins de semana ou feriados”, disse o delegado Rodrigo Silva.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPD) vai continuar investigando o caso.