Diretor do Bradesco espera aprovação de reforma da Previdência

A aprovação da reforma da Previdência Social é passo fundamental para a retomada da confiança e dos investimentos na economia brasileira. A avaliação é do diretor regional do Bradesco, Geraldo Dias Pacheco. Segundo ele, a mudança nas regras das aposentadorias, entretanto, precisa ser acompanhada, na sequencia, de outras reformas como a tributária e a trabalhista. "Um passo por vez. Sou otimista. Passando a reforma da Previdência, a economia do país irá deslanchar e teremos um segundo semestre melhor", diz ele. "Aprovando a nova Previdência, os empresários voltam a investir, e é isso que move a economia".

Nascido no Paraná e há 41 anos na instituição, Geraldo Pacheco assumiu os negócios do Bradesco na Bahia há pouco mais de um ano. Ele diz que o banco conta hoje com agências ou pontos de atendimentos em todos os 417 municípios do estado. "Temos aqui na Bahia uma das maiores estruturas do banco no país", afirmou o executivo, acrescentando que, no estado, além da forte atuação na segmento de pessoas físicas, a instituição foca também seus negócios em importantes segmentos da economia baiana como a indústria e o agronegócio.

"A Bahia é um estado muito importante, com grande potencial de crescimento. Queremos ajudar a construir um estado ainda melhor, fomentando novos negócios e estando cada vez mais próximo da empresas", destacou Pacheco, que esteve ontem pela manhã na Rede Bahia onde renovou, por mais sete anos, o contrato para administrar a folha de pagamentos do grupo. "Esta parceria, a união dessas duas marcas, tem o mesmo objetivo, que é atender o povo baiano e fomentar o desenvolvimento econômico e social", enfatizou Geraldo Pacheco.

O presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, destacou que a parceria do grupo com o Bradesco vem desde 1995. “Estamos consolidando nossa parceria com o Bradesco, nosso principal parceiro de negócios no setor bancário. Uma relação bem próxima, antiga e forte”, assinalou. Renata Correia, acionista e diretora do CORREIO, disse que a parceria une duas marcas com forte presença em todo o estado da Bahia.