Diretor do Museu de Arte da Bahia é exonerado

O diretor do Museu de Artes da Bahia (MAB), Pedro Arcanjo da Silva, foi exonerado do cargo pelo diretor do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), João Carlos Cruz de Oliveira. A exoneração foi publicada neste sábado (8), no Diário Oficial do Estado.

O diretor do Ipac também exonerou a coordenadora técnica Ana Silvia Ribeiro Liberato de Mattos, que atuava no gabinete de João Carlos.

Arcanjo, que é sociólogo, fotógrafo e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), assumiu o MAB, no Corredor da Vitória, no lugar da museóloga Sylvia Athayde, que dirigiu o museu por 24 anos.

Além do MAB, em Salvador o Ipac coordena ainda o Museu de Arte Moderna (MAM), o Palacete das Artes e as diretorias de Museus (Dimus), de Projetos, Obras e Restauro (Dipro) e de Preservação do Patrimônio Cultural (Dipat).

O CORREIO entrou em contato com a assessoria do Ipac e aguarda um posicionamento.