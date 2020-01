Diretor do 'The Voice Kids' morre no Rio e gravações são adiadas

O diretor-geral do "The Voice Kids", Flavio Goldemberg, morreu na madrugada desta terça-feira (28) no Rio de Janeiro. Ele tinha 58 anos e sofreu um infarto.

Goldember comandaria nesta terça-feira (28) a gravação de uma etapa do reality infantil, que acabou sendo adiada.

Segundo o portal G1, o diretor também esteve à frente do ‘Popstar’, cuja terceira temporada terminou em dezembro de 2019.

Ainda não há informações sobre o velório. Ele deixa esposa e dois filhos.

Foto: Isabella Pinheiro/ TV Globo

Carreira

Flavio Goldemberg iniciou sua carreira na emissora em 1981, onde atuou como produtor por 17 anos (até novembro de 1998).

Nesse período, conduziu produções como "Armação Ilimitada" e passou pela produção-executiva de diversos especiais musicais, como o "Amigos" e shows como "Paul (McCartney) in Rio", "Eric Clapton", e do Rock in Rio.

Também na produção-executiva, participou de "TV Colosso" e "Caça-Talentos".

Em janeiro de 2010, Flavio voltou à Globo, onde estreou como diretor. Desde então, fez parte da equipe de direção de diversos programas, entre eles "Big Brother Brasil", "Hipertensão", "Malhação" (2010), o quadro "Vídeo Game" do "Vídeo Show", "The Voice Brasil", "Superstar", "Popstar" e "The Voice Kids".

Pela versão infantojuvenil do reality musical, Flavio recebeu três indicações ao Emmy Kids, em anos consecutivos, na categoria “Reality”.

O diretor JB Oliveira, o Boninho, com quem Flavio trabalhou nos últimos anos, lamentou a perda. “Hoje perdemos um parceiro, um amigo de vida. Flavio fazia tudo com o coração e paixão. Amava a profissão e levava a vida sorrindo. Essa felicidade transbordava para além da tela da TV. A gente sorria e se emocionava. Ele vai fazer muita falta e deixar uma legião de amigos. Vai em paz, Flavio, agora tire um tempo para surfar nas ondas do paraíso”, afirmou Boninho.