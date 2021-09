Dirigir mal aumenta em até 20% consumo de gasolina; veja vídeo com dicas

Encher o tanque do carro ou moto nunca custou tão caro aos condutores baianos. O preço médio do litro de gasolina comum chegou a R$6,246 na última semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) feito entre os dias 12 e 18 de setembro de 2021. Mas é possível economizar na hora de abastecer, ou até mesmo fazer o litro do combustível durar mais, segundo especialistas a redução do consumo pode chegar a 20% para quem dirige mal, dando aquelas barbeiradas no trânsito, por exemplo.

Nos últimos meses os condutores têm sentido o aumento sucessivo no valor do litro de combustível, com preços próximos de sete reais. Isso se dá pela forma que o produto é produzido e, principalmente, taxado. Ednildo Andrade, professor doutor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, explicou a distribuição dos custos que compõem o valor final da gasolina. “Dos sete reais do litro da gasolina, cerca de R$2,34 é o valor que a Petrobras recebe, temos mais 11,3% do valor de repasse para o Cide, PIS/Pasep e Confis. 27,5% do preço é destinado ao ICMS, cerca de 23 a 25% é o valor do etanol que deve ser incluído na produção da gasolina e, por fim, o custo de revenda de cada posto de combustível”.

Nada de tanque cheio: 8 dicas para reduzir em até 40% os gastos com combustível

Walter Tannus Freitas, presidente do Sindicombustíveis Bahia, propõe um novo modelo de formatação do preço dos combustíveis, semelhante ao modelo inglês que permite aos consumidores maior previsibilidade do preço final do produto. “Esse modelo inglês é simples: se o preço da matéria prima aumenta, a tributação reduz, permitindo assim que o preço final do produto sofra poucas alterações. Esse é o modelo que, na nossa visão, melhor se adequa ao Brasil”.



Como economizar?

Fazer revisões preventivas e no tempo conforme recomendado o manual do proprietário do carro é a principal dica dada por especialistas. José Nilton, mecânico há 35 anos, recomenda aos seus clientes a constante manutenção do veículo para economia de combustível.

“A revisão com limpeza de filtro de ar, bicos injetores e troca de velas é essencial. O carro costuma consumir mais combustível por conta dos bicos injetores sujos e outros componentes do motor”, alerta.

O professor Ednildo também ressalta que, o veículo com manutenção em dia garante o funcionamento pleno da máquina, fazendo com que o litro da gasolina renda mais.

Diminuir o uso de ar condicionado pode resultar em até 20% de economia no tanque de combustível, segundo Francisco Almeida, professor do Instituto Federal da Bahia e ex-engenheiro da Ford. “O funcionamento do compressor do ar-condicionado automotivo é adicionado diretamente pelo motor, ou seja, quando você liga o ar-condicionado, o compressor dele vai exercer uma carga adicional sobre o motor do carro, fazendo com que o carro consuma mais combustível”.

O engenheiro informa que, em caso de uso, é necessário que as portas e janelas estejam bem vedadas, para garantir melhor eficiência do sistema e não desperdício de gasolina.

Abastecer sempre em postos confiáveis é o mais seguro e recomendado. Qualquer alteração pode, além de não render o suficiente, gerar uma série de prejuízos para o veículo.

“Gasolina adulterada pode ter uma série de componentes que não produzem potência mecânica, ou seja, o veículo injeta mais gasolina no motor para compensar a baixa qualidade do combustível ‘batizado’, isso pode gerar 10 a 20% a mais de consumo de combustível”, avisa Francisco Almeida, professor do Instituto Federal da Bahia e ex-engenheiro da Ford. No entanto, o engenheiro alerta sobre o mito envolvendo a “quantidade ideal” de combustível no tanque do carro, apenas ressalta para que os motoristas evitem andar sempre com o indicador na reserva.

Sem barbeiragem

Os três especialistas também ressaltam a importância de adotar uma posição de direção defensiva. Nada de pisar fundo no acelerador ou frear bruscamente, além de não “esticar” a marcha, todas essas ações fazem com que o automóvel injete mais combustível em sua queima e, consequentemente, consuma até 20% mais gasolina.

Francisco fala também da importância de manter os pneus sempre calibrados para a economia do motorista, quando murchos, o atrito com o piso é maior e o aumento do combustível também cresce, mas a solução é simples.

“O valor ideal da calibração do pneu varia de acordo com o modelo do carro. Você pode saber qual o valor exato no manual do proprietário ou na porta do motorista, existe uma placa que indica a pressão ideal que você deve colocar nos pneu. Só isso pode afetar em até 5% no consumo de combustível”.

No momento de abastecer, você já sabe que deve procurar postos de confiança, mas é possível pagar menos usando aplicativos. Postos de gasolina maiores como Shell, BR ou Ipiranga dispõem de aplicativos que oferecem descontos e vantagens aos seus consumidores, além de acumular pontos no app que podem ser trocados por prêmios e benefícios. Os aplicativos Waze e Preço da hora mostram os valores cobrados por cada posto no litro do combustível, dessa forma você pode comparar os preços e abastecer no que melhor atender o motorista.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier