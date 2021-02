Discussão por carrinho de mão acaba em morte de feirante

Uma discussão iniciada por causa de um carro de mão na Feirinha do Joaquim Romão, em Jequié, no sudoeste da Bahia, acabou na morte de um feirante na manhã deste domingo (07).

Paulo Roberto Dias Santos, de 20 anos, foi morto com três facadas, após uma briga com um homem que também trabalhava no local.

A briga teria começado quando o agressor pediu que Paulo retirasse o equipamento dele do local. Ambos começaram a discutir, quando Paulo foi golpeado por três vezes. A vítima morreu no local do crime e o suspeito fugiu.

A 1ª Delegacia de Jequié está investigando o caso e ainda não tem mais detalhes sobre a motivação do crime. O suspeito está foragido.