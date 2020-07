Disney reabre em meio a alta de notificações de coronavírus

Mesmo com a crescente do número de casos de coronavírus no estado da Flórida, os parques do complexo Walt Disney, em Orlando, foram reabertos.



O parque estava fechado desde março e abriu com número limitado de visitantes. Diariamente, o números de casos de covid-19 chegam a 10 mil na Flórida. A taxa de mortalidade subiu, em média, 19% em comparação semana anterior

A diretora-médica da Disney, Pamela Hymel, disse haverá checagem de temperatura corporal e exigências de uso obrigatório de máscaras faciais, para que os visitantes visitam a Disney "de maneira responsável".