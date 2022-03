Disparou: entenda por que o combustível está tão caro e até onde isso pode chegar

O litro da gasolina chegou a R$8 em diversas cidades do estado e já se tornou motivo de muita dor de cabeça para a população. Mas o que levou o combustível chegar a um valor tão exorbitante?

Quem parou para abastecer o carro nos postos de gasolina na Bahia nas últimas semanas encarou uma situação nunca antes vista. Se 2022 deveria ser o ano recuperação e reestruturação, cenários como esse não colaboram para quem precisa dar a volta por cima depois de dois intensos anos de pandemia.

Essa é uma das principais perguntas que você pode estar se fazendo neste momento. E a grande verdade é que não há uma única resposta. Para além do rastro negativo que a pandemia deixou na economia de todo o mundo, conflitos armados - como a invasão da Ucrânia pela Rússia - e políticas governamentais são responsáveis para aumentar tanto o preço dos derivados de petróleo.

O 40º episódio do O Que a Bahia Quer Saber convida especialistas em economia e combustíveis para explicar ao ouvinte de que forma é estabelecido o valor do barril de petróleo, que atualmente passa dos 100 dólares, coisa que não acontecia desde 2014. O economista e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Cleiton Silva, e o secretário executivo do Sindicombustíveis, Marcelo Travassos, são os convidados do programa.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Você vai entender quais os impactos da política de Preço de Paridade de Importação (PPI), que é aplicada pelo governo federal, e porquê o Brasil não consegue ter um preço mais barato dos derivados de petróleo mesmo tendo uma ampla reserva do commodity. Além disso, vamos falar sobre a Refinaria Mataripe, que fica em São Francisco do Conde, e como ela tem tornado a vida de quem trabalha e mora na Bahia ainda mais difícil nesse momento.



Após a privatização da estrutura, os repasses para a população, que aumentam ainda mais o preço dos combustíveis, tem sido mais constante. Por isso, o podcast também recebe a repórter do Correio Thaís Borges, que publicou uma matéria especial chamada ‘Uma Guerra Para Encher o Tanque', que foi a capa da edição de fim de semana do Correio. Na sua participação, ela fala sobre a realidade de quem trabalha com o carro diariamente e como esse cenário é péssimo para os donos de transportadores e postos de combustível.



Entre essas pessoas que sofrem com a gasolina lá no alto é Isabel Menezes, que trabalha fazendo transporte escolar. Ela participa do programa e revela o quanto ela está gastando a mais em gasolina desde que os preços aumentaram.



O episódio tem produção, narração e edição de Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.