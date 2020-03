Disque 160: Salvador ganha call center para informações sobre coronavírus

Quem tiver dúvidas sobre o coronavírus já pode, a qualquer momento do dia, usufruir do Disque 160. O canal, criado pela prefeitura, foi lançado nesta sexta-feira (27) e funcionará ininterruptamente.

O anúncio do novo canal foi feito pelo prefeito ACM Neto, nesta manhã. Segundo o gestor municipal, o objetivo é suprir a grande demanda por informações que vem sendo direcionada diariamente à Ouvidoria Geral do Município (OGM). O órgão estava tendo dificuldade para responder a todos os chamados. Segundo levantamento, entre os dias 15 e 26 de março, a Ouvidoria recebeu 47 mil ligações.

Com o Disuqe 160, o canal do Fala Salvador 156 vai funcionar para as outras demandas da cidade, como denúncias e solicitação de manutenção e de serviços públicos.

ACM Neto disse ainda que o canal ajudará a esclarecer as dúvidas da população reduzindo a possibilidade da disseminação de fake news. “Por isso, estamos reforçando os nossos canais de comunicação, ampliando a nossa equipe de colaboradores para manter o cidadão informado e, é claro, permitir que a cidade possa, no mais rápido espaço de tempo possível, vencer o coronavírus”, afirmou.

Como funciona?

Para tirar dúvidas sobre o coronavírus, basta ligar para o número 160 no telefone. Em seguida um menu indicará opções sobre que tipo de dúvida você quer tirar. Além disso, os atendentes vão poder receber denúncias de estabelecimentos que estão ignorando os decretos municipais de fechar as portas.

É possível ainda tirar dúvidas sobre funcionamento dos postos de saúde, dos hospitais do município e sobre a vacinação contra a gripe.

“Apesar de todo o esforço que nós tivemos através do 156, estávamos tendo muitas ligações, o que levou o prefeito a tomar essa medida. Isso nos possibilitou, como estratégia, direcionar o 160 como canal exclusivo para dar o suporte relacionado ao coronavírus. A nossa expectativa é agilizar o máximo possível as demandas, com atuação através de 20 pontos de atendimento e profissionais treinados para atender a população”, disse o ouvidor-geral Humberto Viana.