Distribuição de senhas para atendimento no Feirão Limpa Nome nesta quarta é encerrada

Devido à alta procura no estande do Feirão Limpa Nome localizado na Praça Irmã Dulce, em Salvador, a Serasa encerrou a distribuição de senhas para atendimento nesta quarta-feira (9), segundo dia da feira, que segue até o dia 12. A Serasa ressalta que a negociação também pode ser feita pelos canais digitais, como aplicativo, site, 0800 e WhatsApp.

Os baianos e baianas podem negociar dívidas com mais de 267 de credores no Feirão Serasa Limpa Nome. Com ofertas que podem chegar a 99% de desconto, a edição traz uma série de novidades como a possibilidade do pagamento via PIX, da baixa da negativação em até 24h e do Extrato Serasa, funcionalidade gratuita que informa se há pendências no CPF do usuário. A tenda funciona das 8h às 20h.

A Serasa lembra que as ofertas especiais para a negociação de dívidas disponíveis nos canais digitais são exatamente as mesmas oferecidas presencialmente. Por isso, orienta que os consumidores priorizem acionar um dos canais oficiais:

• Aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store

• Site www.serasalimpanome.com.br

• WhatsApp 11 99575-2096

• 0800 591 1222