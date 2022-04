Diva moderna: Joca Guanaes entrevista Paula Lima no Segundou

Além de uma das vozes mais singulares da música brasileira, a convidada de Joca Guanaes no Segundou desta semana é uma artista multimídia que usa sua voz para falar sobre questões sociais, políticas e de direitos humanos. Paula Lima é uma diva moderna, que vem construindo sua história baseada no suingue, no som e na palavra. Paulistana, nascida no bairro da Vila Mariana, formada em Direito pela Universidade Mackenzie e piano erudito.

Já são cinco álbuns solos que rodaram o país e o mundo e mais um a caminho; inúmeros prêmios; uma indicação ao Grammy Latino, com o álbum "O Samba é do Bem", de 2015; apresentações no Japão com shows esgotados, Paris, Amsterdã, África do Sul, Angola, Tunísia e Portugal - no Rock in Rio -, além de edições do Brazilian Festival, em Miami, nos Estados Unidos.

Paula Lima integrou a banda "Funk Como Le Gusta" e tem parcerias de música e palco com Seu Jorge, Jorge Benjor, Emicida, a banda japonesa Mondo Grosso, na faixa "Life”, lançada mundialmente, Elza Soares, Marcelo D2, Milton Nascimento, Martinho da Vila, Hamilton de Holanda, entre outros.

Artista múltipla, foi protagonista do musical “Cats” e de “Brasilis – Circo Turma da Mônica” e participou de outros grandes espetáculos: “Samba e Suor Brasileiro”, dirigido por José Possi Neto, “Mulheres do Brasil Cantam Chico Buarque”, com elenco composto por Daniela Mercury, Elba Ramalho e Margareth Menezes; na televisão, integrou a banca de jurados do programa “Ídolos”; foi colunista do Carnaval de São Paulo no SPTV e comentarista do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo.

Paula Lima também é diretora vogal da UBC – União Brasileira de Compositores. Tem o Chocolate Quente, vencedor do APCA, programa na Rádio Eldorado FM, trazendo o melhor da música negra. É colunista do site TG e prepara singles e dois discos para 2022 e 2023.

Confira a entrevista completa com a artista e fique por dentro dos seus novos projetos.