Divaldo Franco é o convidado da próximo programa #Segundou

Professor, médium e referência do espiritismo no mundo, Divaldo Franco será o próximo entrevistado do programa Segundou, com Joca Guanaes. Aos 94 anos, Divaldo é baiano e promete uma conversa ao vivo repleta de inspiração e reflexão.

Entrevistador do programa, Joca Guanaes afirma que é muito importante ouvir o que Divaldo tem a dizer sobre a pandemia, sobre o mundo e o que a humanidade pode esperar no período pré-pandemia.

"Divaldo é uma figura inspiradora e tem muita coisa importante para falar sobre esse momento. Eu convido que todos os nossos leitores e nossas leitoras venham assistir", diz Joca.

Natural de Feira de Santana, Divaldo Franco completou seu aniversário de 94 anos no último dia 05 de maio. Divaldo é reconhecido mundialmente como um dos maiores médiuns e o maior orador espírita da atualidade. Em sua trajetória, psicografou mais de 250 obras e os livros vendidos já alcançaram a alta cifra de mais de dez milhões de exemplares, dos quais 104 títulos já foram traduzidos para 16 idiomas.

Além disso, teve sua obra e vida escrita por 27 autores. Mais recentemente, teve sua vida contada em filme, lançado pela Fox e Disney em 2019 e intitulado "Divaldo, ou Mensageiro da Paz".

Em agosto de 1952, fundou a Mansão do Caminho, como Lar de Crianças órfãs ou socialmente órfãs, sendo uma atividade pioneira no Brasil e na América Latina, no atendimento a menores carentes em unidades-lares, objetivando a reconstituição do ambiente familiar. Com o progresso das ciências sociais e pedagógicas, os lares foram sendo substituídos por escolas e outras atividades assistenciais que atendem, na atualidade, cerca de 5.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social, diariamente.

A Mansão do Caminho tem uma área de 80.000 m², com 52 edificações, ruas asfaltadas, arborizadas e ajardinadas, mantém atendimento (10h/dia) a 400 crianças de 4 meses a 5 anos na Educação Infantil (Creche A Manjedoura, Jardim de Infância Esperança e Escola Alvorada Nova), 2.600 adolescentes no Ensino Fundamental (Escola Jesus Cristo e Escola Allan Kardec), 45 adolescentes no ensino médio (Colégio Nilson de Souza Pereira), cursos e oficinas de música, canto, dança, cerâmica, artesanato e outros no Centro Socioassistencial Integrado Ana Franco (800 adolescentes), 500 idosos na Caravana Auta de Souza, 50 adultos nos cursos do Centro Social Hildete Franco, além de centenas de pessoas em 33 especialidades médicas e odontológicas no Centro de Saúde Dr. José Carneiro de Campos e no Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira.