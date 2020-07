Divaldo Franco passa por exames e aguarda cirurgia em hospital de SP

O médium baiano Divaldo Franco passa bem e deve ser operado na manhã da quarta-feira (29), segundo informações do Centro Espírita Caminho da Rendação e da Mansão do Caminho. Aos 93 anos, ele está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para uma cirurgia de correção de três hérnias de disco.

Os exames pré-operatórios foram considerados excelentes e agora o paciente aguarda a cirurgia.

"Sensbilizado com as manifestações de solidariedade, através das preces e vibrações, Divaldo agradece aos corações amigos, desejando a todos muita paz", diz nota.

Segundo um voluntário da casa, a operação é para solucionar um antigo problema de dores no nervo ciático.

Em maio deste ano, na véspera de seu aniversário, Divaldo Franco lançou o livro Vidas Vazias, ditado por sua guia espiritual Joanna de ngelis. Como em todas as suas mais de 250 obras, a renda das vendas é revertida para as Obras Sociais Mansão do Caminho, entre os bairros de São Marcos e Pau da Limas, em Salvador. Fundada em 1952 por Divaldo Franco e Nilson Pereira, a instituição atende diariamente cerca de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.