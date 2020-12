DJ Alok anuncia que testou positivo para covid-19 e adia live

O DJ Alok revelou nesta terça-feira, 1º, que foi diagnosticado com covid-19, e por isso precisou adiar a live especial que iria realizar no sábado, 5. O músico fez o anúncio no Encontro com Fátima Bernardes, e também publicou um vídeo no Instagram sobre seu estado de saúde.



"Toda semana eu e a minha equipe, a gente faz teste de covid seguindo os protocolos para a produção da live, e diferente dos últimos resultados, o meu agora deu positivo. Eu estou bem, praticamente sem sintomas, mas eu preciso ter responsabilidade e coerência", disse Alok.



Ele destacou que não quer colocar outras pessoas em risco, e por isso irá se manter isolado. A live foi remarcada para o dia 19 de dezembro e contará com o uso de um laser que pode ser visto do espaço. Ela será transmitida no YouTube e no canal Multishow



Alok falou com Fátima Bernardes sobre a situação, e se mostrou otimista: "Não é o que a vida faz com você, é o que você faz com que o que a vida fez de você. Eu prefiro pensar que a gente ganhou 15 dias para fazer uma entrega ainda melhor para todo mundo".



O DJ informou que seu filho, Ravi, de dez meses, está com a avó, e que sua esposa, Romana Novais, que está grávida de Raika, também está bem. "É hora da gente se cuidar aqui", disse Alok, fazendo um apelo para que seus fãs, parceiros e fornecedores "não larguem a minha mão agora".