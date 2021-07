Dj Ivis é indiciado por outros dois crimes além de lesão corporal

O músico Iverson de Souza Araújo, popularmente conhecido como DJ Ivis, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por outros dois crimes. Além de lesão corporal à ex-esposa, Pamella Holanda, o homem também deve responder por ameaça e injúria. O músico está preso há 15 dias, no Presídio Irmã Imelda Lima Pontes, em Fortaleza, pelas agressões contra a ex-mulher.

Segundo o G1, um novo inquérito policial será aberto para investigar essas novas denúncias. O secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, teria afirmado que há possibilidade de ocorrer um outro pedido de prisão contra DJ Ivis.

Investigação

Segundo a polícia, as investigações sobre o caso teriam começado um dia após as denúncias, 3 de julho, na Delegacia Metropolitana do Eusébio, no Ceará. "A vítima (Pamella Holanda) comunicou o ocorrido no fim da manhã do dia 2. A polícia atendeu a ocorrência. Foi até o local do casal e os policiais convidaram o casal a comparecer até a delegacia", disse o delegado ao UOL.

Ainda de acordo com Faco, o processo de denúncia só foi concluído no dia seguinte, devido ao estado emocional de Pamella. Desde então, uma medida protetiva para Pamella Holanda foi decretada pela polícia. Nas investigações, cerca de nove pessoas foram ouvidas pela polícia.

Oito dias depois, no último domingo (11), a influencer publicou em suas redes sociais 11 vídeos onde Ivis aparecia disparando uma série de violências a até então esposa. "A divulgação dos vídeos foi muito importante porque a hipótese de que as agressões do primeiro dia teriam sido algo episódico não se confirma. As agressões são de dezembro", explicou.