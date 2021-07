DJ Ivis vaza áudio de briga para tentar 'justificar' agressões à ex-mulher

Áudios que mostram Pamella Holanda e DJ Ivis no meio de uma briga foram divulgados pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. Na conversa, Pamella diz que o músico se resume só a fama e ao dinheiro que ele tem e diz que seria melhor sumir do que viver ao lado dele.

No áudio, que parece ter um corte no meio, os dois falam sobre uma possível saída de Ivis da casa. "Se tu sair, eu me mato e mato a Mel. Tô falando sério", diz ela, afirmando que não tem "mais nada a perder". "Você vai se matar e matar sua filha sem eu ter culpa de nada", responde DJ Ivis. "Quero ver se você sai daqui", diz Pamela em seguida.

Depois, a mulher diz que ele "se resume a isso" - sucesso no trabalho. O músico afirma que tudo que conseguiu foi com seu esforço. "Tudo o que tenho é fruto do meu trabalho e se você se jogasse daqui, com a sua filha, você seria resumida à uma mãe louca que se matou. "Melhor do que estar com você", replica ela.

O produtor musical diz então que ela pode ir embora. "Eu já te falei várias vezes que você pode sair e levar a Mel (filha deles), não vou deixar faltar nada. Quer ficar nesse apartamento? Já fiz tudo o que podia ter feito e você não quis nada”, diz DJ Ivis.

A conversa foi gravada e 'vazada' pela defesa de Ivis, afirma o colunista. Seria uma tentetiva de 'justificar' a agressão a Pamella, que o levou à cadeia.

DJ Ivis está preso desde o dia 14 e teve dois pedidos de habeas corpus negados.

Agressão

A influenciadora Pamella Holanda diz que o ex-marido, DJ Ivis, exibia foto íntimas dela ao amigo Charles pouco antes da cena de agressão que chocou o país. "Ele pegou uma faca na gaveta da cozinha", contou ela, aos prantos, em entrevista ao Fantástico, relembrando o momento.

Pamella continuou. "A gente começou a discutir porque ele mostrou uma foto minha íntima para o Charles, para esse amigo dele. Eu pergunto o que é, volto pra cozinha e ele continua. Até a hora que eu vou e é a hora que ele me agride", diz. Considerado "braço direito" do artista, Charles presenciou Ivis agredir Pamella e não reagiu - ele alegou que "travou" diante da cena e não conseguiu ajudar Pamella.

A influencer diz que tentou reagir, mas Ivis continuou as agressões. "Depois ainda ele me solta e eu ainda vou pra cima dele, mas ele se esquiva; depois, quando eu dou as costas, ele me dá um soco, me dá um chute, me deu um soco nas costas que eu caí no chão e fiquei sem conseguir respirar".

(Foto: Reprodução)

Histórico de agressões

Pamella contou também que conheceu Ivis pela internet em 2018 e começaram um namoro no ano seguinte. Já em 2020 foram morar juntos e começaram as agressões, que segundo Pamella inicialmente eram apenas verbais.

A primeira agressão física que ela se recorda foi quando estava grávida da filha do casal, Mel. "Eu estava grávida da Mel, de cinco para seis meses. Ele me segurou pelo pescoço e foi me arrastando do corredor até o sofá", contou.

Sentindo medo e vergonha, além de viver um momento delicado por conta da gravidez, ela diz que optou por não denunciar Ivis. "Eu estava realizando um sonho, eu estava grávida. Eu sempre quis ser mãe. A gente entra num estado de negação, porque a gente não quer admitir pra gente mesmo, a gente quer procurar justificativa, a gente se culpa. É muito difícil".

Mesmo com Ivis preso e com uma medida protetiva que impede que ele se aproxime, Pamella tem medo do ex-marido, especialmente por conta da repercussão que o caso tomou. "Não sei do que ele é capaz. Ele pode entrar, pensar que a vida dele acabou, que não tem nada a perder e vai lá e faz alguma coisa comigo. Tenho muito medo, e vou continuar com medo um bom tempo", diz.

Ivis perdeu contratos e teve parcerias canceladas depois que a filmagem da agressão viralizou. A defede dele divulgou um vídeo no sábado em que o artista pede desculpas pela agressão e diz que cometeu um erro. "Eu estou passando aqui pra dizer pra cada um de vocês, pra você que é mãe, pra você que é filha, pra você que é pai, pra você que é família, pra você, Pamella: eu errei, assumo meu erro".