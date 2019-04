DJ Rennan, do Baile da Gaiola, se entrega e é levado para delegacia

O DJ Rennan, criador do Baile da Gaiola, se entregou nesta quarta-feira (24) à polícia no Rio de Janeiro. Também conhecido como Rennan da Penha, o músico foi levado para a 37ª DP (Ilha do Governador). Ele foi condenado por associação ao tráfico de drogas com pena prevista de seis anos e oito meses em regime fechado. Rennan foi inocentado na primeira instância, mas depois de recurso do Ministério Público do Rio (MP-RJ), foi condenado.

No processo, uma testemunha aponta Rennan como "DJ dos bandidos", "sendo ele responsável pela organização de bailes funks proibidos nas comunidades do Comando Vermelho, para atrair maior quantidade de pessoas e aumentar as vendas".

O DJ Rennan Santos da Silva se apresentou na tarde desta quarta-feira (24) (Foto: Divulgação_

O pedido de prisão foi expedido pelo desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, da Terceira Câmara Criminal. Segundo a Justiça, ele tinha a função de "olheiro", para relatar a movimentação dos policiais.

“Tirar uma pessoa que saiu de uma comunidade carente e ascendeu a um nível de artista para encarcerar? Com qual objetivo? O que ele fez de errado?”, questionou o advogado de Rennan Nilsomaro Rodrigues.