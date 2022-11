Djamila Ribeiro é capa da ForbesLife Fashion sobre a filosofia da beleza

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro é a capa da terceira edição da revista ForbesLife Fashion. Além de estampar as páginas da publicação com clicks do baiano Edgar Azevedo, Djamila falou sobre a quebra de padrões estéticos, orixás e moda.

"Ninguém melhor para representar o tema da edição do que a Djamila", diz Donata Meirelles, diretora-geral da ForbesLife Fashion.

A entrevista, com o tema a “Filosofia da Beleza”, foi conduzida pela diretora de redação Maria Rita Alonso.

Para as fotos, Djamila vestiu casaco de pele falsa e luvas Gucci, além de joias da Cartier completando o mood glamuroso, que teve direção de moda de Flavia Lafer.

Beleza e moda

A edição traz ainda um especial de beleza, de 26 páginas, conduzido por nossa nova dditora de Beleza, Luiza Souza, que faz a sua estreia em grande estilo, com dicas quentes do segmento, das passarelas, e novidades para aplicar já na pele e nos cabelos.

Flavia Lafer também assina o ensaio Plural, com o melhor das coleções internacionais, e coordena Mexican Way, um editorial vibrante com referências latinas e arquitetônicas.