Djoko avança à semi em Dubai e assegura número 1 até Indian Wells

Em uma disputa apertada contra o espanhol Rafael Nadal para se manter como o número 1 do mundo, o tenista sérvio Novak Djokovic tinha como objetivo no ATP 500 de Dubai, realizado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos, chegar até as semifinais para não dar chances ao rival de ultrapassá-lo.

Nesta quinta-feira (27), o líder do ranking da ATP conseguiu cumprir sua missão ao passar nas quartas de final pelo russo Karen Kachanov com um duplo 6/4.

Djokovic poderia perder o maior posto no ranking caso caísse nas quartas de final ou antes em Dubai e o rival faturasse o título do ATP 500 de Acapulco, no México. Com a semifinal assegurada, o sérvio ficará na ponta pelo menos até a disputa do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em meados de março, garantindo mais algumas semanas na briga pelo recorde do número 1.

O próximo rival de Djokovic na competição será um francês. Em melhor fase, Gael Monfils não deu qualquer chances para o compatriota Richard Gasquet e venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. O atual número 9 do mundo tem um péssimo retrospecto contra o sérvio com 16 derrotas em 16 jogos no circuito profissional. Até ganhou uma vez, mas foi em um qualifying de um challenger na Itália em 2004, quando ambos estavam em início de carreira.

No outro lado da chave, o grego Stefanos Tsitsipas confirmou o seu favoritismo por ser o cabeça de chave 2 e derrotou de virada o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1. O atual sexto colocado do ranking tem passado sufoco em Dubai, já que nas duas primeiras partidas precisou jogar um tie-break nos sets iniciais.

O grego de 21 anos terá agora pela frente o britânico Daniel Evans, que vive bom momento, tendo anotado cinco triunfos sobre Top 20 neste começo de ano, o último deles contra o russo Andrey Rublev, nesta quinta-feira (27), por 2 sets a 0, com as parciais de 6/2 e 7/6 (11/9). Será a primeira vez que os dois medirão forças no circuito profissional.