Djokovic improvisa e joga tênis na sala de casa usando frigideira

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, dá para seguir praticando esportes? Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, mostrou que, com um pouco de criatividade, é possível, sim. Considerado um dos tenistas mais carismáticos do circuito, o sérvio improvisou uma partida divertidíssima em plena sala de casa.

Nole e o irmão, Marko, usaram pufes e cadeiras para simular a rede do tênis. No lugar das raquetes, optaram por algo que todo mundo tem na cozinha: frigideiras. "A competição nunca para", escreveu o atleta.