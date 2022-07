Do açougue à mesa: restaurante se inspira nas tradicionais casas de carne italianas

O modelo dos tradicionais açougues italianos serviu de inspiração para os sócios Mauro César e Fábio Carvalho criarem a Macelleria Quitéria, um charmoso e elegante restaurante que desde julho do ano passado tem feito o maior sucesso na Bahia Marina. O principal motivo para tal acerto é, sem sombra de dúvidas, a qualidade da cozinha da casa, comandada pelo chef Rafael Silva. Os cortes de carnes especiais, a maioria importado da Argentina e Uruguai, são o carro-chefe do cardápio que, espertamente, também tira proveito da proximidade com o mar para levar à parrilla, salmão, bacalhau, camarão, polvo e outros seres marinhos.

Bife ancho

Mas o grande diferencial mesmo é o açougue instalado no salão onde estão expostos praticamente todos os cortes que são servidos no cardápio, congelados, embalados e porcionados para que o cliente possa também levar para preparar em casa. Este mesmo serviço de comercialização dos cortes é oferecido no sistema delivery. Mas para quem prefere reproduzir em casa, no barco, ou em qualquer outro lugar, o assado tal e qual é servido na casa, a Macelleria tem uma equipe de profissionais que presta este serviço.

Picanha Suína com espaguete na manteiga de limão siciliano do menu executivo

No espaço, bem decorado pelo arquiteto Mário Figueiredo, estão distribuídos 82 assentos, sendo 40 na área interna, climatizada, e o restante na aconchegante varanda com vista para o deck seco da marina. Outros detalhes à parte, o que encanta mesmo os comensais é a comida com ligeiro sotaque sardo. De acordo com o sommelier Mauro César, gestor da casa e responsável pela harmonização dos pratos com os vinhos da preciosa adega que reúne rótulos de praticamente todos os países produtores, o conceito da Macelleria é um espaço que faz referência às histórias de personagens fortes, como a combatente Maria Quitéria, que dá nome ao espaço, mas também que passa pela gastronomia do sul da Itália, país em que ele viveu.

Tira de picanha

E é de lá da Sardenha que Mauro diz ter vindo a inspiração para o Polvo Grelhado e Batatas, servido inteiro e preparado com páprica. A porção, generosa, serve bem duas pessoas. O menu, que tem ainda as tradicionais empanadas argentinas, se apresenta mais atraente ainda quando levamos os olhos às carnes. Os cortes, que variam de 300 a 500 gramas, podem chegar a 1kg, o que seguramente alimenta bem uma família de até quatro pessoas, considerando ainda os acompanhamentos.

Camarões grelhados servidos com palmitos assados na brasa

Para estes, vale destacar o Arroz de Churrasco Maria Quitéria, feito com pontinhas de churrasco, que acrescido de ervilhas frescas, tomates e batata palha, fica caldoso e muito saboroso. Outra guarnição especial é a farofa de ovo com banana que embora seja comum em muitos restaurantes, é bem especial. Foram estes dois, aliás, os escolhidos por nós para acompanhar o Shouder Steak, um corte retirado do miolo da paleta do boi, macio e saborosíssimo, especialmente se servido ao ponto (como, aliás, devem ser todos os cortes de carnes para garantir a suculência). Outra boa opção é o Bife Ancho, um corte de extrema maciez, com gordura entremeada e um bom marmoreio.

Tomahawk: corte nobre extraído do dianteiro do boi

Vale ficar de olho também no menu harmonizado que é oferecido no cardápio com o nome de Carne e Vinho Harmonizado e que muda todos os meses. A sugestão é sempre um corte nobre, servido com dois acompanhamentos e harmonizado com um vinho pré-estabelecido que combine com o prato. A depender do apetite, pode ser compartilhado entre duas pessoas a um preço fixo bem razoável: R$ 179,00.

A título de sugestão, não deixe de experimentar outras entradinhas preparadas na brasa como as linguicinhas de frango e de cordeiro que são bem especiais para serem apreciadas antes do prato principal.

Batata Brava: acompanhamento

Se sobrar espaço, peça a sobremesa. A sugestão é o abacaxi grelhado com sorvete de limão que é perfeito, especialmente se você conseguir conter a gulodice e aguardar o sorvete derreter sobre a fatia de abacaxi quente que sai direto da parrilha. A doçura é discreta e ideal pra quem não gosta de muito doce.

Polvo grelhado

A experiência é muito especial. Para quem ainda não conhece, vale muito a pena visitar. Seja no almoço, jantar ou para um happy hour. Aos sábados, a partir das 17h, tem apresentações de grupos de jazz, blues e até bossa nova. Vale conferir a programação nas redes sociais da casa.

Sobremesa: empanada de goiabada com sorvete de creme

Serviço:

Macelleria Quitéria - @macelleria.quiteria

Av. Lafayete Coutinho, 1010, loja 33, Bahia Marina

Telefone: 2137 2031