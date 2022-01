Do atualizado Kwid ao novo Range Rover: veja 18 carros que estreiam em 2022

Estamos apenas chegando à metade do mês de janeiro, mas o mercado automotivo está acelerado e vários modelos serão apresentado ao mercado nas próximas semanas e meses. Serão dezenas de novos carros, entre novas versões, atualizações e produtos inéditos. Listo a seguir os mais aguardados.

A Toyota acaba de lançar a linha 2023 do Yaris, que ganhou mais segurança e pequenos retoques visuais; na próxima semana, será a vez da Renault apresentar a atualização do Kwid - que ainda terá uma configuração elétrica, a ser revelada no segundo semestre.

O Kwid, menor modelo da Renault, irá ganhar novidades na dianteira O Yaris, modelo de entrada da Toyota no país, ganhou sua primeira atualização de estilo A nova geração do Classe C será lançada na próxima semana O elétrico Bolt chegará atualizado neste ano ao mercado nacional Outra novidade da Chevrolet é a versão RS do Cruze A Jeep irá importar a configuração híbrida do Compass

A Mercedes-Benz, uma das marcas premium que mais perdeu espaço no ano passado, quer recuperar uma parte dele. A primeira aposta do fabricante alemão é a nova geração do seu tradicional sedã, o Classe C.

Depois de fechar o ano passado como o SUV mais vendido do Brasil, o Renegade terá mudanças em breve. Os dois motores atuais (1.8 flex e 2.0 diesel) deixaram de ser oferecidos para dar lugar ao 1.3 litro turboflex. Além da motorização, o menor utilitário esportivo da Jeep terá pequenas atualizações estéticas na dianteira e ajustes internos.

Lançado em 2015 e atualizado em 2018, o Renegade irá mudar novamente

A empresa americana, que completou 80 anos em 2021, terá ainda outras novidades: a inédita picape Gladiator, derivada do Wrangler, e uma configuração híbrida para o Compass, a 4xe. A propulsão dessa nova opção do SUV associa o motor 1.3 litro a combustão, que rende 180 cv de potência, com 60 cv do propulsor elétrico.

Baseada no Wrangler, a picape Gladiator fará sua estreia no mercado brasileiro

A Ford, que está remodelando sua operação no país, também tem novidades. Em poucas semanas irá promover a estreia da picape Maverick no mercado brasileiro. O veículo, que tem a mesma plataforma do SUV Bronco Sport, será importado do México. Já a Ranger irá ganhar uma nova versão aventureira, a FX4.

Inicialmente, a picape Maverick será oferecida em uma única versão no país

A Volvo irá ampliar sua estratégia de eletrificação e irá lançar o C40, um SUV do porte do XC40. Além da propulsão, que será exclusivamente elétrica, o diferencial desse modelo é o design: será o primeiro SUV com estilo coupé da empresa escandinava. A expectativa é que chegue em março às concessionárias da marca no país.

A Volvo irá apresentar no Brasil seu primeiro SUV estilo coupé

A Citroën, que possui atualmente apenas um modelo de passeio no Brasil, irá oferecer novamente o C3 neste ano. Mas o veículo não terá mais as formas de um hatchback, será agora um SUV compacto. A previsão é que chegue a partir de março.

O C3 voltará ao país como um SUV compacto

Sua parceira francesa, a Peugeot, irá apostar novamente em uma picape. Será a Landtrek, utilitário desenvolvido em conjunto com a fabricante chinesa Changan, que comercializa o modelo como Kaicheng F70. Provavelmente irá estrear no segundo semestre.

A Peugeot irá oferecer pela primeira vez uma picape média, modelo do porte da Nissan Frontier

A Honda encerrou a produção nacional do Civic e a nova geração, a décima primeira, só chegará ao país no final do ano. Será importado do Canadá, de onde chegava o Si.

Depois de muito tempo sendo produzido no país, o Civic agora será importado

Outra novidade da marca é a renovação do HR-V, SUV que estreou no mercado brasileiro em 2015. A expectativa é que chegue às lojas no começo do segundo semestre.

Lançado em 2015, o HR-V será completamente atualizado em 2022

Atual líder do segmento premium, a BMW terá uma ofensiva de elétricos neste ano. O SUV iX e o i4, um sedã estilo coupé, estão confirmados para o mercado nacional. Na configuração topo de linha do i4, chamada de M50, dois motores elétricos (um em cada eixo) produzem 544 cv de potência e 81 kgfm de torque.

A BMW irá focar em modelos eletrificados, como com o iX e o i4

A Chevrolet havia prometido quatro novidades para o ano passado, mas a crise dos semicondutores acertou em cheio a empresa controlada pela General Motors. Assim, ficaram para este ano Cruze RS, Bolt e o Equinox, que terá uma inédita versão RS.

Pela primeira vez, a Chevrolet irá oferecer a versão RS do Equinox no Brasil

A britânica Land Rover já confirmou a chegada da nova geração do seu modelo topo de linha ao Brasil, o Range Rover.

O Range Rover, modelo topo de linha da Land Rover, estreia neste ano

Inicialmente, serão duas motorizações: 4.4 litros V8 biturbo a gasolina, que rende 523 cv de potência, e um 3 litros turbodiesel, que entrega 350 cv. Além disso, há um poderoso sistema de tração 4x4.