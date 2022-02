Do Corsa ao Golf: veja como estão seis carros que já foram vendidos no Brasil

Sair do mercado brasileiro não significa fim de linha para os automóveis. Mesmo que, por decisão estratégica das marcas, alguns veículos deixem de ser comercializados por aqui, os modelos globais continuam sua carreiras em outros países, ganhando até variantes e novas gerações.

Confira o destino de cinco de modelos que já foram populares no Brasil e continuaram suas história mundo afora.

Ford Fiesta

O Fiesta iniciou no mercado brasileiro em 1995. O veículo chegou a ser produzido na fábrica de Camaçari, entre 2002 e 2014, e também foi importado do México, mas deu adeus ao mercado brasileiro quando era fabricado em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 2019.

Na Europa, o Fiesta é comercializado até em uma configuração esportiva

Pouco antes da aposentadoria do Fiesta no país, esse Ford ganhou uma nova geração na Europa. Maior e mais sofisticado, ele ganhou versões aventureira (Active), luxuosa (Vignale) e esportiva visual (ST-Line). Há até motorização híbrida.

Honda Fit

Esse é um dos últimos produtos que deixou o mercado brasileiro e pode até ser encontrado no estoque de alguma concessionária. O monovolume foi produzido no país de 2003 até o final do ano passado, mas sua história continua em outros países.

Um dos últimos modelos a deixar o Brasil, o Fit foi atualizado em outros países

Hyundai Veloster

A Caoa, que importava o coupé para o Brasil, divulgou bastante o produto. Isso criou muito desejo pelo Veloster, que tinha um custo interessante para a época. Seu problema era a motorização, que não era ruim, mas abaixo da expectativa para quem buscava esportividade.

Na versão N, o Hyundai Veloster conta com 280 cv de potência

Em outros mercados o Veloster, que já está em nova geração, é oferecido em várias configurações. Na mais potente, preparada pela divisão N do fabricante coreano, o coupé de três portas rende 280 cv, mais que o dobro da potência do modelo oferecido no Brasil.

Opel Corsa

O Corsa chegou ao Brasil na década de 1990 pela Chevrolet, na época, a marca americana e a Opel faziam parte da General Motors. Por aqui, foram apenas duas gerações e vieram substitutos, como o malsucedido Agile e o Onix, que é um sucesso de vendas.

O Corsa é comercializado pela Opel na Europa e foi renovado recentemente

Desde 2017, a Opel faz parte da PSA, que ano passado se associou à FCA e atualmente forma a Stellantis. O Corsa atual é derivado do Peugeot 208, tem estilo esportivo e muitas tecnologias, como faróis de LED Matrix e motorização 100% elétrica.

Renault Clio

O Clio chegou ao país como o primeiro modelo "popular" com airbags, passou por diversos momentos no país até ser rebaixado a modelo de entrada e substituído pelo Kwid.

No mercado europeu o Renault Clio continua fazendo sucesso

Na Europa, onde concorre com o Volkswagen Polo, o hatch é um dos modelos mais vendidos e ganhou porte. Hoje, tem tecnologias de segmento superior e uma grande central multimídia.

Volkswagen Golf

Um dos hatches mais populares do mundo, o Golf tem uma história de idas e vindas no mercado brasileiro. Já foi produzido no Paraná, importado do México e da Alemanha.

O Golf resiste na Europa e continua sendo o automóvel mais vendido na Alemanha

Atualmente, o veículo está em sua oitava geração e fechou mais um ano como o automóvel mais vendido da Alemanha - sua terra natal. Lá, a versão mais barata custa 28.500 euros, o equivalente a R$ 168.600. A busca do brasileiro por SUVs e o preço explicam a não comercialização no país.