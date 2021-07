Do hospital, Bolsonaro descarta cirurgia; médicos falam em evolução satisfatória

Internado em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou ao vivo do programa Alerta Nacional, do apresentador Sikêra Jr. Na entrevista, na noite desta quinta-feira (15), o presidente da República disse que a chance de ser operado está "bastante afastada"



Diagnosticado com obstrução intestinal, Bolsonaro foi transferido na última quarta-feira (14) de Brasília para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para uma melhor avaliação do tratamento.



Na entrevista com Sikêra Jr, Bolsonaro voltou a afirmar que a situação atual é decorrente da facada que recebeu em 2018, durante a campanha presidencial. Ele falou sobre a melhora no quadro.



"Cheguei aqui no dia de ontem, com indicativo muito forte para cirurgia, tendo em vista que foi constatada uma obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu por causa da facada que eu recebi. Essa obstrução é sempre um risco muito alto, mas graças a Deus de ontem para hoje evoluí bastante esse quadro, então a chance de cirurgia realmente está bastante afastada", disse.

Boletim fala em evolução clínica satisfatória



De acordo com o último boletim médico divulgado nesta quinta, o presidente não faz mais uso da sonda nasogástrica. De acordo com os médicos, o planejamento é que nesta sexta ele comece a alimentação, mas ele segue sem previsão de alta.



“Conforme consta no Boletim Médico n.° 3, o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, mantendo evolução clínica satisfatória. Desta forma, foi retirada a sonda naso-gastrica e planeja-se o início da alimentação para amanhã. O Presidente segue sem previsão de alta hospitalar", diz a nota do hospital.



Ainda na entrevista, o presidente lamentou o fato de que não vai comparecer a uma motociata prevista para este final de semana em Manaus, no Amazonas. Ele esteve acompanhado do médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do ataque de 2018.



"Estava previsto para amanhã uma agenda muito extensa em Manaus e, no sábado (17), uma motociata. Então peço desculpas ao pessoal, é motivo alheio à minha vontade. Vamos deixar para outra data, se Deus quiser. Então agradeço a todos de Manaus pelo carinho e pela atenção, sabia que ia ser um movimento excepcional, mas vamos deixar para outra oportunidade", disse o presidente.

Seis cirurgias pós facada



Após a facada em 2018, Bolsonaro já foi submetido a seis cirurgias para refazer alças intestinais e diversos órgãos afetados. O último procedimento médico a que o presidente foi submetido ocorreu em setembro de 2020.



Na semana passada, Bolsonaro apresentou crises de soluços durante entrevistas. Nesta quarta, ele sentiu dores abdominais ainda de madrugada e foi encaminhado pela manhã para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fez os primeiros exames. Após passar parte do dia internado, ele foi transferido para São Paulo, onde segue acompanhado do médico Antônio Luiz Macedo.