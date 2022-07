'Doa a quem doer, é fato que Salvador mudou muito nos últimos anos', diz prefeito

Em série de ações no subúrbio ferroviário de Salvador na manhã da sexta-feira (15), o prefeito Bruno Reis elogiou governo de ACM Neto, criticou gestão na capital anterior a 2012 - ano em que ACM foi eleito - e entregou obras de infraestrutura de Periperi à Ilha Amarela. Por volta das 9h, o gestor municipal iniciou o programa determinando funcionamento do gabinete do prefeito, para marcar a programação que incluiu inaugurações, novas ordens de serviço e vistorias em prol da comunidade.

Durante discurso, Reis salientou que locais carentes da capital são prioridade nos planos do governo, sendo 90% dos recursos da prefeitura investidos nas zonas de baixa renda. O prefeito aproveitou para comparar sua gestão e a do pré-candidato ao governo do estado e ex-gestor de Salvador, ACM Neto, com a da antiga prefeitura da capital.

“Eu mais governo é para as pessoas que mais precisam. Graças ao nosso trabalho, a gente fez boa aplicação dos recursos públicos […] Doa a quem doer, o fato é que Salvador mudou muito nos últimos anos. Vocês lembram como era Salvador no passado? Não tinha dinheiro para tapar buraco, tirar o lixo, trocar lâmpada de luz”, criticou.

“Não há gestão, tanto de ACM, como a minha que tem mais trabalhado pelo subúrbio ferroviário de Salvador”, afirmou Bruno Reis.

Um dos projetos de destaque da programação foi a entrega do barramento do Paraguari, em Periperi. Em épocas de chuva, é comum na região haver alagamentos e invasão na casa de moradores. Para resolver a situação, a prefeitura desenvolveu projeto de urbanização do Rio Paraguari e determinou construção do barramento para fazer retenção da água. A obra recebeu investimento superior a R$ 9 milhões. Os projetos desenvolvidos somam mais de R$ 45 milhões da prefeitura.

Nascido em Periperi, Thiago Silva, 31, conta que a comunidade aguardou, por anos, alguma ação pública na região. “Quando chove enche as casas de água, já perdi meu pai e primo com leptospirose e a gente não tem mobilidade aqui. É importante a abertura de linhas também, para ter mais facilidade para ir pros hospitais. Se não abre essas linhas, a gente fica como ‘matutos’ aqui, sem expectativa de vida”, diz.

A acessibilidade citada por Thiago se trata da ordem de serviço das ruas Daiane de Matos e Beira Rio de Cima e vistoria feita pelo prefeito na drenagem da rua Recanto das Urbis, obra mais votada da iniciativa Ouvindo Nosso Bairro. O orçamento da ação tinha estimativa de R$ 1,9 milhão, mas já chegou a R$ 4 milhões. Pela manhã, o prefeito visitou Coutos, para dar ordem de serviço na obra de encosta por Geomanta, e Paripe, para vistoriar a obra de reconstrução da escola Visconde de Cairú.

Apesar das ordens de serviço, entrega e vistoria, o prefeito se reuniu com o conselho comunitário em Paripe a fim de “ouvir opiniões e sugestões dos conselheiros, que representam as vozes das pessoas das comunidades”.

Antes, Reis admitiu que não consegue resolver todos os problemas de vez, sendo alvo de criticas da dona de casa Eliane da Silva, 38. “Ainda falta melhorar muita coisa, vim para ver se conseguia ajuda porque tenho três filhos e preciso de renda. O auxilio brasil não dá para muita coisa, dependo desse dinheiro para tudo. Estou desempregada e sou a única pessoa que sustenta a casa”, reclama.

Segundo o gestor público, as ações da prefeitura também abrangem o setor social em específico, indo além das obras de infraestrutura. Ele exemplificou a afirmativa com visita na escola Visconde de Cairú, que terá construção de complexo esportivo ao lado do prédio escolar para integração de jovens e adolescentes. Também destacou a iniciativa Morar Melhor, responsável por realizar intervenções nas residências precárias com a requalificação das unidades.

Durante a tarde, feiras de serviço com temas como lazer, saúde, política para mulheres foram realizadas no bairro da Plataforma. Na mesma região, houve a entrega do Cais da Plataforma e quadra de esportes da Rua São Gonçalo. Assim como vistoria em Alto da Terezinha e visita ao Mané Dendê na Ilha Amarela. A programação foi encerrada com entrega de praças e relançamento do Morar Melhor em Mirante de Periperi.



A iniciativa foi realizada em parceria com todas as secretarias do município. Estavam presentes os representantes da seguintes pastas: Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Secretaria de Mobilidade (Semob), Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), Secretaria Municipal de Cultural de Turismo (Secult), Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), além de representantes de órgãos do setor público.



CONFIRA PROJETOS ENVOLVIDOS NA PROGRAMAÇÃO:



- Entrega do Barramento de Paraguari, em Periperi

- Ordem de serviço nas ruas Daiane de Matos e Beira Rio de Cima, em Periperi

- Vistoria da drenagem da rua Recanto das Urbis, em Periperi

- Ordem de serviço da obra de contenção da encosta por Geomanta, Coutos

- Vistoria da obra de reconstrução da escola Visconde de Cairú, em Paripe

- Entrega do Cais da Plataforma e e da quadra de esportes da rua São Gonçalo, na Plataforma

- Vistoria da obra de contenção da encosta da rua 1º de Maio, em Alto da Terezinha

- Entrega das praças na rua Curió e rua do Alecrim, no Mirante de Periperi

- Entrega do programa Iluminando Nosso Bairro, no Mirante de Periperi

- Relançamento do cadastro do Morar Melhor, no Mirante de Periperi

*Houve visitação ao Mané Dendê em Ilha Amarela



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo