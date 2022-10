Doações para Bolsonaro já chegam a R$ 77 milhões no 2º turno; veja quem doou

As doações para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição mais que dobraram no segundo turno, comparando com o primeiro turno. Segundo levantamento do Estado de S. Paulo feito com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as doações ao presidente já chegam aos R$ 77 milhões. Às vésperas do primeiro turno, o valor estava em cerca de R$ 25 milhões.

O maior doador da campanha de Bolsonaro entre pessoas físicas até o momento é o advogado Fabiano Campos Zettel, que doou R$ 3 milhões. Em seguida aparece José Salim Mattar Junior, dono da Localiza, que doou R$ 1,8 milhão.

Empresários do setor agro têm grande presença na lista de doadores do presidente. Cordélio Sanders, do Grupo Progresso, doou R$ 1 milhão, mesmo valor de Oscar Luiz Cervi, empresário do agronegócio do Mato Grosso. Outro nome de destaque do estado, o emppresário Celso Gomes dos Santos, o Celso Bala, fez uma doação de R$ 500 mil.

Bolsonaro também recebeu doações via financiamento coletivos. " "vaquinha" on-line já arrecadou R$ 257 mil.

O jornal diz que a campanha de Lula recebeu até agora somente R$ 1,6 milhão de doações de pessoas físicas.

No total das duas campanhas, o petista, contudo, teve mais recursos, com R$ 126 milhões contra R$ 96 milhões.