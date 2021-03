Doce Mel contrata Elias Borges para substituir Índio Ferreira

O Doce Mel acertou a contratação do técnico Elias Borges para a sequência do Campeonato Baiano. O treinador chega para substituir Índio Ferreira, que foi demitido após a derrota por 3x0 para o Atlético de Alagoinhas, no último domingo (14), pela 5ª rodada do torneio estadual.

Elias Borges foi o comandante do Doce Mel no título da Série B do Baianão, conquistado em 2019, que rendeu ao clube o acesso à primeira divisão da competição. Em outubro do ano passado, o técnico teve passagem pelo Vitória da Conquista, na disputa da equipe na Série D.

O Doce Mel é o lanterna do Campeonato Baiano, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. Até aqui, empatou com o Unirb e perdeu para o Vitória da Conquista, Bahia e o Atlético de Alagoinhas, que rendeu a demissão de Índio Ferreira.

"Decidimos, neste momento, encerrar a nossa parceria. Agradecemos por tudo o que ele nos proporcionou e desejamos muitas conquistas em sua trajetória. Ao nosso Índio, somos somente gratidão", postou o Doce Mel.

Essa foi a quarta troca de técnico na atual edição do Campeonato Baiano. O Atlético de Alagoinhas demitiu Estevam Soares; o Fluminense de Feira desligou Thiago Santa Bárbara; e Laelson Lopes pediu demissão do Unirb, por questões pessoais.