Doce Mel vai mandar jogos do Campeonato Baiano em Cruz das Almas

O estádio Pedro Caetano, em Ipiaú, não receberá os jogos do Doce Mel pelo Campeonato Baiano. Pelos próximos quatro anos, o time mandará suas partidas no Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves, o Barbosão, em Cruz das Almas. O anúncio foi feito pelo presidente do conselho do clube, Alipio Jr, em postagem nas redes sociais.

No ano passado, o Doce Mel iniciou o Baianão sem saber onde mandaria seus jogos, já que o Pedro Caetano passava por reforma. As primeiras duas partidas da equipe como anfitriã aconteceram no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, e só o terceiro confronto como mandante foi em Ipiaú.

Logo depois, a competição foi paralisada por causa da pandemia do coronavírus. No retorno, diante do crescimento no número de casos em algumas regiões da Bahia, o estadual não teve duelos em Ipiaú e nas cidades de Jacobina e Alagoinhas. Assim, o Doce Mel atuou em Feira de Santana.

Na edição de 2021, o clube fará sua estreia como visitante, diante do Vitória da Conquista, no Lomanto Júnior, no próximo dia 21. O primeiro jogo em casa será contra o Bahia, em data ainda a ser definida pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).