Documentário sobre Pelé na Netflix ganha trailer; 'Sentimento incrível', diz o Rei

O documentário da Netflix sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, teve o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (4). O trailer foi divulgado nas redes sociais do próprio Pelé.

"Que sentimento incrível! São tantas memórias, amizades e histórias. Estou ansioso para ver o documentário sobre a minha jornada, que estreia no dia 23 de fevereiro, no @Netflixbrasil", anunciou o Rei, que escreveu a mesma mensagem também em inglês. Veja o trailer.



Ao longo de um minuto e 53 segundos, o trailer mostra imagens já conhecidas e outras não tão famosas assim do Rei dentro e fora de campo são exibidas. A qualidade das imagens, especialmente dos anos 50, 60 e 70 chama atenção. Pelé narra parte da trajetória, revezando com a voz dos outros participantes. O Rei aparece sozinho em uma sala, batucando em na caixa de engraxate, como a usada pelo ex-jogador na infância, quando trabalhava lustrando sapatos. O trailer mostra imagens de um Pelé muito além do maior atleta do Século 20, indicando que tratará de Pelé enquanto fenômeno cultural em todo o mundo.

Companheiros Seleção, Zagallo, Pepe e Jairzinho estão entre as personalidades que darão depoimentos sobre o Rei. O cantor e compositor baiano Gilberto Gil também aparece no trailer. Gil fala sobre Pelé na Copa de 70 e os anos de chumbo.

A deputada federal do Rio de Janeiro Benedita da Silva é outra personalidade presente. Assunto polêmico na carreira do Rei, a relação com a ditadura militar será abordada no documentário e comentada pelo próprio Pelé. O trailer já apresenta uma frase do Rei sobre o período. "Sempre me procuram pra ver se posso apoiar um lado ou outro", diz. "Pelé" estreia no dia 23 de fevereiro.