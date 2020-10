Dois baianos são reconhecidos entre as 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo

A promotora Lívia Maria Sant’Anna Vaz, do Ministério Público da Bahia, e o dentista Arthur Igor Cruz Lima, fundador da startup AfroSaúde, foram reconhecidos, nesta sexta-feira (16), como uma das 100 Pessoas Mais Influentes de Descendência Africana (Mipad), em apoio à Organização das Nações Unidas (ONU). Lívia aparece na lista na categoria Grandes Mentes Jurídicas pelo seu trabalho no combate ao racismo e à intolerância religiosa, e Arthur na categoria Heróis da Saúde, pela solução tecnológica de serviços de saúde voltados para a comunidade negra.

O Mipad é uma iniciativa que identifica grandes atores de ascendência africana que têm dado contribuições positivas em todo o mundo com o objetivo de fazer com que se unam no espírito de reconhecimento, justiça e desenvolvimento da África, tanto para o povo presente no continente quanto para aqueles em diáspora. “É uma grande honra fazer parte deste poderoso quilombo da África e da Diáspora Africana”, escreveu a promotora que recentemente participou do programa Conexões Negras do jornal CORREIO.

Surpreso com o título, Arthur Igor comentou sobre o sentimento de felicidade de integrar a lista mundial. “Tem pouco mais de um ano que decidi criar o AfroSaúde, então para mim é muito bacana [o reconhecimento], nunca imaginei que seria indicado. Eu estava trabalhando e recebi um e-mail. Fiquei muito feliz porque vi que o esforço que a gente tem feito, que é de um propósito maior, às vezes chegamos a pensar que não está causando impacto, mas na verdade está, só não sabemos mensurar”, disse Arthur que recentemente participou do programa Saúde & Bem-Estar do CORREIO falando sobre o AfroSaúde.

Estes reconhecimentos estão inseridos na agenda da Década Internacional das Nações Unidas para Afrodescendentes, que iniciou em 2015 e seguirá apresentando estas lideranças até 2024.