Dois bairros periféricos registram casos de Covid-19; veja lista atualizada

Dos 36 casos confirmados de contaminação por coronavírus em Salvador, dois foram registrados em bairros periféricos — Pernambués e Massaranduba, com uma ocorrência em cada. A Pituba se mantém na concentração do maior número de casos, com seis ocorrências. A lista de locais foi atualizada nesta segunda-feira (23) pelo pelo secretário de Saúde do município, Leo Prates, através do Twitter.

Na Bahia, os números de Covid-19 se mantiveram em 63 casos, conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) também desta segunda.

Ao todo, 18 bairros da capital registraram casos da doença e quase todos são considerados ‘nobres’.

Além dos seis casos na Pituba, foram listados ainda Horto Florestal (5), Graça (4), Barra (2), Brotas (2), Caminho das Árvores (2), Canela (1), Costa Azul (1), Itaigara (1), Massaranduba (1), Ondina (1), Paralela (1), Pernambués (1), Rio Vermelho (1), Santa Tereza (1), Stiep (1), Armação (1) e Alphaville (1). Fora esses, outros três permanecem sem identificação do local de residência do paciente.

Ao CORREIO, Prates explicou como tem sido feito o controle.”No momento da confirmação do diagnóstico, o paciente informa onde mora. No processo de investigação é importante irmos até quem ele teve contato para realizar o bloqueio", explicou. Os dados são coletados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e o controle por bairros deve seguir sendo atualizado.