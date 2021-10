Dois condomínios de luxo de Salvador são alvos de furto

Os condomínios de luxo de Salvador tem, cada vez mais, se tornado alvos de crimes. Dessa vez, proprietários de um apartamento localizado na Avenida Juracy Magalhães, no Horto Florestal, registraram ocorrência na 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), na noite de terça-feira (12), informando que, ao chegarem de viagem, verificaram que a porta do imóvel estava arrombada e o local revirado. Foram levadas uma quantia em dinheiro, roupas, sapatos e jóias.

No domingo (10), outro arrombamento ocorreu em um apartamento na Avenida Princesa Isabel, na Graça. O caso foi registrado na 14ª DT/Barra, por um funcionário do condomínio. Equipes da Polícia Civil estiveram no local.

Os proprietários do imóvel ainda não compareceram na delegacia para informar se houve subtração de pertences. De acordo com a Polícia, os procedimentos serão encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que dará andamento às investigações.